Pellegrini per Sancho, conto alla rovescia: ultimatum Roma

Tra campo e mercato, i giallorossi si preparano ad affrontare la prima di campionato ma con ancora diverse trattative aperte

Mancano poche ore ormai al fischio d’inizio di Roma-Bologna. L’esordio stagionale degli uomini di Gasperini davanti al proprio pubblico coincide con una giornata potenzialmente decisiva per le mosse di mercato di Massara che sta continuando a scandagliare diverse soluzioni con l’obiettivo di accontentare le richieste dell’ex tecnico dell‘Atalanta.

La conferenza stampa di vigilia – come prevedibile – ha portato in dote non pochi spunti. A cominciare dal messaggio che Gasperini ha rivolto a Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma, su cui è forte il pressing del West Ham, finora non ha sciolto le riserve sul suo futuro. Un rebus ancora tutto da sciogliere che, in maniera inevitabile, farà pendere l’ago della bilancia in un senso o nell’altra. Perché c’è un organico da completare, certo, ma anche paletti economico-finanziari oltre i quali non poter andare. E così, nelle idee della Roma, la casella dell’ex capitano (almeno in termini di ingaggio, diversa la questione tecnica) potrebbe essere occupata da Jadon Sancho.

Calciomercato Roma, da Sancho a Pellegrini: la mossa di Massara

A fare il punto della situazione sullo stato dell’intreccio tra Pellegrini e l’ala del Manchester United ci ha pensato l’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’. Secondo quanto riferito, nella giornata di giovedì si sarebbe tenuta una call, alla presenza dello stesso Sancho, tra i dirigenti della Roma e l’agente del calciatore. Contatto al quale voci di corridoio sussurrano abbia partecipato anche il vicepresidente Ryan Friedkin.

L’accordo con lo United c’è già da tempo sulla base di una valutazione complessiva da 24 milioni di euro. Il summit, piuttosto, sarebbe stato utile nella misura in cui la Roma avrebbe messo sul tavolo negoziale la promessa di alzare l’offerta fino a 6 milioni di euro netti a stagione, lo stesso ingaggio (bonus compresi) che percepisce attualmente Pellegrini. Ad ogni modo, secondo la fonte sopra citata, la Roma non avrebbe alcuna intenzione di aspettare in eterno, anzi. Altri tre giorni: questa la data limite entro cui l’area tecnica giallorossa si aspetta una risposta definitiva dal giocatore. Prendere o lasciare.

Intanto, nelle ultime ore è stata caldeggiata anche l’ipotesi di un inserimento della Roma per Elmas, per il quale il Napoli non ha ancora chiuso. Capitolo attacco: Fabio Silva resta il sogno di Gasperini, ma il Borussia Dortmund punta a chiudere il cerchio. La condicio sine qua non resta comunque l’addio di Dovbyk: il Villarreal spinge ma manca ancora l’accordo con Massara. Insomma, ancora tanto lavoro da fare: tuttavia, staserà a parlare sarà finalmente il campo.