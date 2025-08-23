Voti Roma-Bologna 1-0, Wesley subito decisivo per Gasp: doppia bocciatura

Voti Roma-Bologna 1-0 , si è conclusa con una vittoria di misura e meritata la prima gara dei giallorossi di Gasperini contro il Bologna di Italiano.

Con il risultato di 1-0, si è conclusa la prima partita ufficiale di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma, al termine di un’estate non poco ricca di eventi, sorprese e notizie. In attesa di capire che direzione possa prendere il calciomercato in questi giorni finali dopo le chiare esternazioni di Frederic Massara su Pellegrini e Sancho, finalmente si torna a parlare di calcio giocato. Le indicazioni giunte da questi novanta minuti non possono sicuramente dirsi complete o bastevoli, ma hanno comunque permesso di cogliere una continuità rispetto a quanto raccolto dalla Roma nel corso delle amichevoli estive.

Principi e idee di gioco trasferite da Gasperini da Bergamo a Roma erano stati intravisti già nei precedenti mesi, prima che si entrasse ufficialmente in un campionato durante il quale le ambizioni potrebbero risultare legate anche alle operazioni finali che attendono Massara in questi ultimi giorni.

Già le scelte di formazione del primo tempo sono risultate coerenti con quanto asserito dallo stesso Gasperini nella conferenza stampa di ieri: confermata l’impossibilità di vedere Dybala per tutta la gara, così come la presenza di Ferguson dal primo minuto può essere letto anche come filo rosso rispetto alle parole spese per Dovbyk sul fronte del calciomercato.

Voti Roma-Bologna, Wesley timbra al debutto: 3 punti per Gasperini

Andando alle questioni di campo, i primi quarantacinque minuti hanno visto le due squadre tornare negli spogliatoi sul risultato di 0-0, al termine di una frazione di gara che aveva visto la squadra di Gasperini imporre i propri ritmi e le proprie idee con una certa continuità. Presente e propositivo Ferguson, così come un Angelino sovente ricercato sulla corsia mancina.

Del nuovo centravanti irlandese alcune delle occasioni più importanti, grazie anche ad un atteggiamento di grande disponibilità nel dialogare con la squadra. Fatta eccezione per il rischio corso sull’inciampo di Mancini nei primi minuti, nessun grattacapo generato da uno dei giocatori più attesi e temuti tra le fila felsinee quale Ciro Immobile, uscito a metà primo tempo per infortunio muscolare.

Del suo sostituto Castro una delle occasioni iniziali del secondo tempo, con il tiro-cross arrivato al 47esimo minuto, scagliatosi sulla traversa. Qualche pericolo avversario è stato rappresentato anche dalla solita qualità di Orsolini e dalla prima giocata con la maglia del Bologna per Bernardeschi. A siglare il risultato, però, è stata la rete al debutto di Wesley, autore di una gara frizzante e attenta, sebbene perfettibile ovviamente in termini di scelte e attenzione.

Per ora si gode la prima esultanza sotto la Curva Sud, mentre la Roma ottiene i primi tre punti, tutt’altro che scontati, sotto la gestione di Gasperini, appena cominciata.

Svilar 6.5; Mancini 6, Ndicka 7, Hermoso 6.5; Wesley 6.5, Koné 7, Cristante 6, Angelino 6.5; Soulé 5.5, El Shaarawy 6; Ferguson 6.5

Buono il contributo anche dei subentrati: El Aynaoui 6.5, Dybala 6.5, Rensch 6, Dovbyk 5.5