Accordo raggiunto: l’Inter blocca Donnarumma

Donnarumma bloccato dall’Inter, affare da 50 milioni e accordo totale: ecco le ultime clamorose notizie di calciomercato.

Un nome come quello di Donnarumma, sin dai principi della propria carriera, è risultato in grado di infiammare attenzioni calcistiche e non solo. Come ricorderanno bene i tifosi del Milan, già dai suoi primi anni professionali a Via Aldo Rossi, il portiere napoletano ha saputo suscitare grandissimi attenzioni di calciomercato, anche alla luce di una gestione che pareva poterlo destinare più volte lontano dalla sua squadra del cuore e dal club che lo ha formato.

Alla fine, nel 2021, le strade di Donnarumma e del Milan si sono separate, portando il club rossonero a fare un passo oltre uno dei giocatori più importanti e altisonanti del panorama internazionale e, al contempo, conducendo l’attuale capitano della Nazionale presso uno dei palcoscenici più interessanti d’Europa quale il PSG.

Qui, Donnarumma ha alzato diverse coppe francesi e ben quattro campionati, prima di toccare l’apice della propria carriera a livello personale fin qui con la vittoria della Champions League. Nella famosa serata di fine maggio, impressa negativamente nei ricordi e nei pensieri dei tifosi dell’Inter, l’ex Milan ha ben chiosato un percorso di altissime prestazioni a livello europeo sotto la gestione di Luis Enrique.

Donnarumma al Manchester City: anche l’Inter diventa decisiva

Da quel momento, però, non sono mancate le novità e i ribaltoni sul proprio fronte professionale, alla luce di una situazione contrattuale abbastanza delicata. Ad un anno dalla scadenza contrattuale, infatti, il PSG non ha mai apparecchiato dei discorsi per il rinnovo, imbattendosi in un’operazione a dir poco importante con l’acquisto di Chevalier del Lille. L’arrivo a Parigi di uno dei portieri più promettenti della Ligue 1 e non solo ha rappresentato, di fatto, un’anticipazione ad un addio di Donnarumma al PSG ormai ben annunciato.

La volontà reciproca, come emerso sin da principio, è risultata quella di trovare una soluzione nel corso di questa estate, così da evitare addii a zero e assicurare allo stesso Donnarumma la possibilità di trovare prontamente una centralità persa a Parigi sotto la gestione Luis Enrique proprio quest’estate. Come si ricorderà, si era parlato anche di Inter e Juventus per il suo futuro ma, adesso, gli ultimi aggiornamenti di calciomercato riferiscono di un accordo ormai imminente con il Manchester City.

Lo riferisce Fabrizio Romano, che parla di un accordo tra il portiere e i Citizens, che restano ora in fase di dialogo con il PSG per una trattativa che potrebbe chiudersi a cifre anche inferiori ai 50 milioni di euro. Il tutto, però, resta contestuale alle cessione di Ederson, che piace tanto al Galatasaray. L’uscita del brasiliano risulta fondamentale per sbloccare Donnarumma al Manchester City, con ingerenza anche da parte della stessa Inter: se non si sbloccasse lo scenario per l’estremo difensore di Pep Guardiola, infatti, a Manchester sono pronti a ripiombare con insistenza su Sommer.