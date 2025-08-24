Addio Juve e via libera Dovbyk: scippo bianconero

Emergono aggiornamenti di rilievo in merito al tanto chiacchierato tema centravanti della massima lega italiana. Ecco le utlime

Il campionato di Serie A 2025/26 è ufficialmente iniziato e, oltre a Milan, Napoli e Roma, nel corso delle giornate di oggi e domani anche le restanti big della massima lega italiana potranno mettere alla prova il lavoro svolto durante l’estate in termini di mercato e preparazione.

Per ora dalla corazzata partenopea di Antonio Conte sono giunte conferme a dir poco rassicuranti, il Milan di Allegri si è trovato ad incassare immediatamente la prima sconfitta stagionale alimentando suo malgrado le perplessità e le critiche degli scettici e, infine, la Roma di Gasperini ha da subito manifestato i frutti di una metamorfosi certamente ancora in corso, ma indubbiamente già avvenuta per quanto concerne l’approccio tattico.

Come di consueto, tuttavia, la prima giornata di Serie A si sta consumando in quella perpetua sensazione di precarietà donata dalla presenza del calciomercato estivo, che sta ancora attraversando la sua ultima e dunque più frenetica fase.

Sostanzialmente tutte le big della Serie A, infatti, appaiono ancora invischiate in operazioni complesse, che dovranno necessariamente svilupparsi nel corso delle prossime ore. In tal senso spicca senza dubbio alcuno il tema centravanti, che da sempre è uno, se non il più avvincente per tifosi e appassionati di calcio.

Calciomercato Serie A, via al valzer di centravanti



Sarebbe ostico negare come, nella scorsa stagione, i vari centravanti delle big della Serie A abbiano trovato una certa difficoltà nell’ottenere quei numeri e quella costanza che normalmente ci si aspetta da un bomber di una grande squadra. Al tempo stesso appare complicato ignorare gli sforzi che le big stanno compiendo per tentare di interrompere tale tendenza.

Emblematica in tal senso la parabole di Artem Dovbyk, il quale continua a orbitare intorno al centro sportivo Fulvio Bernardini senza particolari certezze in merito alla propria permanenza in terra capitolina. Entrato ieri a gara in corso, l’ucraino ha subito alimentando le polemiche dei tifosi giallorossi, sbagliando un gol a tu per tu con il portiere. Il suo nome è comparso nella lista di diverse squadre della Serie A e, nelle ultime ore, sono emerse novità in grado potenzialmente di sbloccare la sua partenza da Roma.

Secondo quanto riportato da TeamTALK, pare infatti che Alexander Sorloth sia entrato di prepotenza nel mirino del Newcastle, che dovrà necessariamente trovare un degno sostituto di Alexander Isak nel caso in cui il bomber svedese dovesse realmente svuotare il proprio armadietto.

Ricordiamo che Sorloth è attualmente nei radar di Juventus e Napoli, dato che la sua uscita dal centro sportivo dell’Atletico Madrid, a causa di una certa incompatibilità con il sistema di gioco di Simeone, è oramai quasi scontata. L’intreccio di mercato, dunque, nel caso in cui Sorloth approdasse al Newcastle, vedrebbe una Juventus con un pugno di mosche in mano e Artem Dovbyk salire ulteriormente in cima alla lista degli obiettivi del Napoli per sopperire all’infortunio di Romelu Lukaku.