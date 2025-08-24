Addio Pellegrini e via libera Juventus: cosa sta succedendo

Continuano a dissiparsi le nubi intorno al destino di Lorenzo Pellegrini tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini hanno svelato ciò che, anche osservando dall’esterno, la gran parte dei tifosi e degli appassionati della massima lega italiana avevano intuito da diverse settimane: Lorenzo Pellegrini non è più al centro del progetto Roma.

Il tecnico torinese aveva già indirettamente suggerito una mancata intoccabilità del centrocampista romano nel momento in cui, di fatto, aveva sottratto al numero 7 la fascia da capitano, ma nella conferenza stampa alla viglia di Roma-Bologna è arrivata la conferma: i vertici capitolini non hanno intenzione di prolungare il contratto del classe 1996.

A scolpire definitivamente tale certezza è giunto anche Frederic Massara ai microfoni di Sky, il quale ha espresso con chiarezza la volontà di cederlo in questa sessione di mercato per evitare di perderlo a zero tra un anno. In queste ore sono emerse novità di rilievo in merito alla prossima destinazione del centrocampista giallorosso.

Pellegrini mania in Premier: anche il Brighton sul numero 7 giallorosso

Delle stagioni piuttosto altalenanti e il contratto in scadenza non possono far altro che aver ridimensionato al ribasso il prezzo dell’ormai ex capitano della Roma, che in questo momento è attenzionato soprattutto da alcuni club della Premier League. Oltre a Leeds e West Ham, nel club delle corteggiatrici del talento romano si è aggiunto anche il Brighton.

L’ex club di Roberto De Zerbi sembrerebbe infatti ad un passo dall’addio a Matt O’Riley, il quale dovrebbe avere già un accordo tra il proprio entourage e i vertici della Juventus.

L’interesse nei confronti di Pellegrini sembrerebbe essere la risposta più coerente all’addio di O’Riley, dato che i due, seppur con caratteristiche diverse – il centrocampista danese è senza dubbio alcuno più propenso a fare affidamento su una struttura fisica non comune – condividono la posizione in campo e gran parte dei compiti da svolgere.

La Juventus può dunque accogliere la notizia dell’interesse del Brighton nei confronti di Pellegrini – riportata da frenchfootballweekly – come un’ulteriore conferma delle intenzione degli inglesi nei confronti di O’Riley, che ora più che mai appare ad un passo dalla Continassa.