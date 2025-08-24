Dal Milan alla Roma: la firma arriva sul gong

Hanno iniziato il loro campionato in maniera opposta. Il Milan sconfitto in casa dalla neopromossa Cremonese, la Roma che batte il Bologna allo Stadio Olimpico.

Buona la prima. Le due gare iniziali del campionato, quelle che precedono la sosta per le nazionali, sono tra le più attese ma anche tra le più temute. Nel momento del pronti e via soltanto il maggior tasso tecnico può non bastare quando non è assistito dalla migliore condizione atletica. Da qui le sorprese. Milan docet.

La Roma di Gian Piero Gasperini è scesa in campo allo Stadio Olimpico con più di qualche pensiero in testa. Il mercato, sempre definito non propriamente ultimato da parte del suo allenatore, e con un avversario, il Bologna di Vincenzo Italiano, da considerarsi ormai formazione di prima fascia.

La vittoria è comunque arrivata ed anche con toni e contorni giusti. Tre punti conquistati giocando bene e soffrendo, mostrando quindi, nell’arco dell’intera gara, qualità e carattere che torneranno decisamente utili in una stagione dove la Roma è chiamata a recitare un ruolo da protagonista e non da semplice comparsa.

Gli ultimi giorni di mercato potranno portare novità all’Interno di Trigoria. Possibili nuovi arrivi che potrebbero essere il naturale preludio a nuovi ingressi.

Un mercato da vivere fino all’ultimo minuto

Un Gian Piero Gasperini visibilmente soddisfatto al termine della gara contro il Bologna. La sua squadra ha giocato, ha vinto e ha regalato i primi tre punti al popolo giallorosso che, come da tradizione, ha gremito l’Olimpico in ogni ordine di posti.

Una squadra giovane e con amplissimi margini di miglioramento soprattutto se in panchina c’è un tecnico che i giovani li sa far crescere come pochi. E chissà che non arrivi un altro volto giovare ad irrobustire la rosa giallorossa da qui al prossimo 1° settembre, data di chiusura del mercato. Entro quella data la Roma potrebbe non avere più un suo giocatore.

La dritta di mercato arriva dalla Spagna, da Marca per l’esattezza, che ha approfondito il tema del mercato del Siviglia. Nella rosa del club spagnolo sono presenti ancora diverse caselle vuote ed il campionato italiano è monitorato con molta attenzione. Infatti per il ruolo di terzino il Siviglia sta valutando prospetti quali Youcef Atal, Julián Araujo, ma anche Zeki Çelik.

Il 28eenne nazionale turco della Roma è parte del lotto dei ‘papabili’. Il difensore giallorosso non è, però, l’unico profilo della nostra Serie A seguito a Siviglia. Anche Álex Jiménez, 20enne difensore spagnolo del Milan, è seguito con concreto interesse. Nel caso Massimiliano Allegri non lo ritenesse pronto per il difensore iberico vi potrebbe essere un ritorno a casa anticipato.