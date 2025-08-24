DIRETTA | Calciomercato Roma, da Sancho a George e Tsimikas: le news di domenica 24 agosto

C’è ancora tanto lavoro da fare sul mercato: ecco tutte le news di oggi sul mercato giallorosso, in entrata e in uscita

Buona la prima per la Roma di Gian Piero Gasperini. Con una prestazione per lunghi tratti convincente, la squadra giallorossa è tornata a vincere alla prima di campionato dopo diversi anni, grazie a un gol del nuovo arrivato Wesley. Tre punti di vitale importanza che consentiranno di affrontare con l’animo più leggero l’ultima settimana di calciomercato, che potrebbe regalare almeno due o tre colpi in entrata.

Se Massara ha chiuso quasi definitivamente le porte all’ipotesi Sancho (“non ci sono le condizioni e le motivazioni”), Gasp ha negato che il calciatore abbia mai rifiutato la proposta romanista. Di questo, ma anche di altri obiettivi giallorossi, oltre che del futuro di Dovbyk e Pellegrini, parleremo nella consueta diretta live di calciomercato.

01:12 – Dalle parole ai fatti: secondo Fabrizio Romano, la Roma avrebbe ufficialmente richiesto al Chelsea le condizioni per provare a prendere Tyrique George. L’ala dei Blues è una delle principali alternative a Jadon Sancho.