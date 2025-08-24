Incrocio con la Juve prima dell’esonero: Mourinho nuovo allenatore

Affare chiuso con la Juventus ed esonero acclamato, il sostituto ha un nome clamoroso: José Mourinho!

Le dinamiche di calciomercato continuano a infiammare questa parentesi finale di agosto, anche a campionato iniziato. Le squadre coinvolte in discorsi e intrecci sono numerose, alla luce dei rispettivi e numerosi aneliti nel migliorarsi e apportare modifiche alle proprie rose in questi momenti finali di agosto. Lo dimostra bene la situazione della stessa Roma, rimasta ferma dopo la raffica di operazioni di luglio, ma conscia di dover consegnare a Gasperini nuovi volti entro la fine di questo mese, soprattutto dopo l’infortunio lampo di Bailey.

Ampliando lo sguardo anche oltre Trigoria, non sono mancate le novità presso le strisciate e il Napoli di Conte, che dovrà difendere con onore e dignità lo Scudetto vinto lo scorso anno e ora cucito sul petto almeno fino a fine stagione. Discorsi non dissimili anche per le strisciate, alle prese con plurime situazioni in questo momento di ripartenza e nuova catalisi progettuale con allenatori quali Chivu, Allegri e Tudor in panchina. Più nello specifico, le notizie delle ultime ore paiono poter avere un’eco importante proprio all’interno delle dinamiche juventine fin qui verificatesi.

Come noto, infatti, uno dei tormentoni di questa estate di Comolli e colleghi è stato rappresentato dalla necessità di trovare soluzioni in uscita per giocatori come Nico Gonzalez o Douglas Luiz. Le loro rispettive cessioni, infatti, avrebbero garantito incassi e, ancor di più, l’abbassamento di un monte ingaggi registrante diversi profili altisonanti ma non più centrali nelle dinamiche tecnico-tattiche di Tudor.

Nuno Espirito Santo fatto fuori, spunta anche Mourinho: Douglas Luiz ‘semina’ il caos

Tra questi, appunto, proprio il centrocampista brasiliano, arrivato tra il clamore e la gioia generale la scorsa estate ma rivelatosi impalpabile e ben lungi dall’assicurare qualità e prestazioni da doppia cifra in campionato come fatto con continuità in Premier League. Dopo non poche difficoltà, la Juventus lo ha piazzato Douglas Luiz nuovamente in Inghilterra, trovando un accordo con il Nottingham Forest. A tal proposito, non va trascurato quanto riferito dalle penne del The Sun circa la delicata situazione vissuta dal club d’oltremanica, proprio all’indomani dell’affare chiuso con la Juventus.

Nonostante gli investimenti superiori ai 100 milioni di sterline, infatti, il Nottingham Forest potrebbe presto andare incontro ad un importante cambio in panchina, alla luce delle tensioni nate tra l’allenatore Nuno Espirito Santo e il Presidente Marinakis. A complicare la situazione, poi, anche il rapporto tra il tecnico e il nuovo direttore tecnico Edu.

Non è tutt’altro che da scartarsi, dunque, un’ipotesi di addio al portoghese, con una rosa di nomi pronti a sostituirlo già redatta dalle penne inglesi. Tra i vari, oltre a Postecoglou, ex allenatore del Tottenham, spunta anche quello di un mai banale e sempre altisonante José Mourinho, il cui fascino e il reciproco richiamo della Premier League potrebbero vederlo approdare nuovamente in Inghilterra in caso di addio al Fenerbahce.