La Juve ha detto sì: scambio last minute per Vlahovic

L’esordio con il Parma appare sommerso dalle ultime di mercato che coinvolgono la Juventus. Un’ultima settimana di trattative con possibili/probabili sorprese.

Non era previsto un esordio simile. Non lo attendeva la dirigenza e forse nemmeno Massimiliano Allegri che comunque qualche limite nel suo nuovo Milan l’aveva già intravisto. San Siro ha indossato i suoi abiti più belli, così come il popolo rossonero ha messo in campo tutta la sua passione per accogliere a braccia aperte un’annata che dovrà essere ben diversa dalla precedente.

Non è andata affatto così ed il Milan è incappato in una sconfitta che rischia già di far partire in salita la stagione del riscatto. Il mercato è ancora aperto e dopo la sconfitta interna contro la Cremonese appare come un’ancora di salvezza. All’indomani della débâcle contro i grigiorossi nel primo derby lombardo della stagione, l’area tecnica si è riunita per decidere il da farsi.

Un da farsi qui ed ora con il mercato che metterà a disposizione soltanto un’altra settimana. Non è più tempo di voli pindarici, scommesse ed inseguimenti di profili che per i più diversi motivi non potranno mai arrivare a Milanello. Ora, più che mai, Massimiliano Allegri ha bisogno di certezze. Per ripartire immediatamente.

La scelta deve ora concentrarsi su giocatori già pronti ad indossare una maglia pesante come quella rossonera. E nel momento dell’improvvisa ed inaspettata difficoltà ecco ritornare in auge un nome che circola nel cielo rossonero dall’intera estate: Dusan Vlahovic.

E con lo scambio vissero tutti felice e contenti

Il centravanti serbo della Juventus ha teoricamente tutti e due i piedi fuori dalla Continassa dal momento che la società bianconera vuole affrancarsi da un ingaggio non più sostenibile. Quello stesso ingaggio che ha fin qui rappresentato il freno ad ad ogni trattativa di cessione.

Il Milan guarda anche altrove per il suo attacco, Conrad Harder, ma se Massimiliano Allegri potesse scegliere non avrebbe dubbi a consigliare il Milan di puntare dritto sul classe 2000 bianconero. Il tecnico livornese lo conosce molto bene per averlo avuto, e gestito, per più di due stagioni.

25 anni e già una consolidata esperienza in Serie A tra Fiorentina e Juventus. Per il suo numero nove la Juventus non vorrebbe incassare una cifra troppo inferiore ai 30 milioni di euro per non scivolare in una minusvalenza che parrebbe un danno oltre alla beffa. Una soluzione vi potrebbe essere.

La rende nota sportmediaset.mediaset.it che parla di un Milan pronto ad un clamoroso scambio con la Juventus. Alex Saelemaekers in cambio di Dusan Vlahovic. Valutazione molto simile e giocatori che risolverebbero un bel problema ai rispettivi allenatori.

Il Milan che cerca un centravanti di sicura affidabilità, con o senza Boniface, la Juventus che valuta possibile sostituto di Nico Gonzalez. E’ rimasta soltanto una settimana, occorre decidere in fretta.