Addio Dovbyk e nuovo bomber Milan: accordo totale

Ad una settimana dal termine del mercato quasi tutte le società hanno ancora qualcosa da sistemare. Roma e Milan non fanno eccezione.

Una settimana ancora per gettare le residue speranze sul mercato. Quasi l’intera Serie A può considerarsi ancora pienamente immersa nelle trattative di questa sessione estiva 2025. Quasi tutte hanno da completare organici con nuovi ingressi non prima, però, di aver tagliato chi non rientra nei nuovi progetti tecnici.

E’ cos’ soprattutto per il Milan di Massimiliano Allegri la cui partenza da incubo sta rappresentando un ulteriore problema che si affianca ad un mercato che non riesce ad assicurare al tecnico livornese il tento atteso attaccante centrale. In questi ultimi giorni le opzioni sul tavolo di Igli Tare sono state diverse ma la sconfitta interna maturata contro la Cremonese sta accelerando i tempi.

Non c’è più tempo da perdere anche perché il clima attorno alla società rossonera appare infuocato. Nella riunione d’emergenza indetta poco ore dopo la disfatta di San Siro ha ribadito il desiderio di Massimiliano Allegri di avere al centro del suo attacco Dusan Vlahovic. Obbiettivo che sta lentamente, ma inesorabilmente, sfumando.

Il tecnico livornese ha dovuto quindi dare velocemente l’ok al secondo nome inseguito dalla società rossonera.

Il Milan ha scelto il suo attaccante

Nei giorni scorsi sul taccuino di Igli tare non vi era soltanto il nome di Dusan Vlahovic. Nella lista segreta del direttore sportivo rossonero compariva anche il nome di Artem Dovbyk, attaccante ucraino della Roma.

Il nome dell’attaccante giallorosso era inserito in un’ipotesi di trattativa che avrebbe dovuto portare ad uno scambio con il rossonero Gimenez. Al momento sembrano mancare i tempi tecnici per avviare una simile operazione. Anche per questo il Milan ha deciso di puntare dritto su Conrad Harder.

L’attaccante danese Sporting CP, classe 2005, appare ad un passo dall’approdare a Milanello. Come informava anche Calciomercato.it l’accordo economico tra le due società prevede il pagamento allo Sporting Lisbona di una somma di 24 milioni di euro più tre di bonus nonché il 10% della futura rivendita.

Un altro investimento importante della società rossonera dopo quello di Gimenez. L’infortunio dli Leao ed il mancato acquisto di Boniface per motivi legati ai suoi problemi fisici ha imposto al Milan una forzata accelerazione.