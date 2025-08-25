Calciomercato Roma, doppio colpo in Premier League: Gasp ha scelto

Novità di rilievo sono emerse dal calciomercato dell’AS Roma. Gasperini è pronto ad accogliere gli ultimi pezzi del puzzle utili a plasmare la Roma del futuro

Una sola partita non può bastare a spazzare via anni di antipatie e settimane di contestazioni… O forse sì? Se ci si trova tra i vicoli della città eterna anche questo è possibile, per via della spiccata emotività che guida il tifo giallorosso.

È quello che sembrerebbe accadere in queste ore nella capitale, dove la prima vittoria di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma ha spazzato via una serie di perplessità apparentemente radicate nei tifosi più scettici. La Roma, nonostante le evidenti lacune ancora da sanare in termini di organico, ha vinto e convinto, manifestando subito l’avvenuta digestione dei concetti più cari al tecnico torinese.

In tal senso basti pensare al gol di Wesley, scaturito da una situazione a dir poco gasperiniana, con un esterno di centrocampo adoperato sostanzialmente da ala offensiva. Ora, tuttavia, nonostante gli entusiasmi dei tifosi e gli ampi sorrisi sfoggiati dall’ex allenatore dell’Atalanta a fine partita, Massara & co. dovranno necessariamente rimboccarsi ulteriormente le maniche per sfruttare gli ultimi giorni di mercato.

La Roma difficilmente potrà dirsi completa nel caso in cui non si risolvessero entro settembre temi come quello del centrale difensivo (evidenti le difficoltà dell’attuale linea difensiva nel sostenere i ritmi di un baricentro tanto sbilanciato) o dell’ala sinistra (El Aynauoi non potrà di certo essere il ripiego definitivo ad El Shaarawy sulla fascia). Nelle ultime ore sono emerse notizie sulle prossime mosse dei vertici capitolini.

Massara a Londra per Sancho: le ultime

In questo momento, anche se Bailey non si fosse mai infortunati, la Roma non avrebbe reali alternative a Stephan El Shaarawy, dato che tutte le ali o gli esterni offensivi che Gasperini ha a disposizione sono di piede mancino.

Dybala, Soulé, Baldanzi, Bailey, Angelino… insomma, serve con una certa urgenza un esterno destrorso, che possa ampliare il ventaglio di soluzioni offensive del tecnico giallorosso.

Il nome che, nonostante le voci sfavorevoli, è ancora in cima alla lista dei desideri del Gasp è senza dubbio alcuno quello di Jadon Sancho, le cui qualità parrebbero sposarsi a meraviglia con le esigenze di esplosività e gamba manifestate dall’allenatore torinese.

È proprio in virtù di tali necessità che Frederic Massara questa sera si è imbarcato per Londra con l’obiettivo di incontrare l’agente di Jadon Sancho e Tyrique George (altra ala sinistra di piede destro del Chelsea avvicinata alla Roma nelle scorse ore). Da poco atterrato nella capitale britannica, il direttore sportivo della Roma è intenzionato a chiudere, così da compiere un considerevole passo in avanti nella costruzione della nuova Roma di Gasperini. L’idea è con grande probabilità quella di portare a Trigoria uno tra Sancho e George, per poi chiudere per Konstantinos Tsimikas, ovvero il terzino sinistro classe 1996 di proprietà del Liverpool.