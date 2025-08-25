Dal Milan alla Roma, è finita: Allegri l’ha già cacciato

Il Milan potrebbe lasciarlo andar via e la Roma è in agguato: Allegri non lo vuole più vedere e ha già deciso di cacciarlo nonostante la stagione sia appena iniziata

I rossoneri vogliono piazzarlo in uscita e Massara valuta l’acquisto, magari in prestito con diritto di riscatto. In questo momento c’è una forte concorrenza in Italia, visto anche il secondo club che lo ha sondato ha grande disponibilità economica. Vediamo se alla fine si chiuderà in questa settimana.

Situazione calda in casa Milan dove l’esordio contro la Cremonese ha lasciato l’amaro in bocca e la convinzione che qualcosa non vada. Allegri si aspettava tutto altro atteggiamento dai suoi, soprattutto in fase difensiva e si è ritrovato con un gruppo che ha concesso troppo e alla fine nonostante le occasioni trovate ha finito per rimediare una brutta sconfitta interna. La contestazione del pubblico è stata molto dura e questo non ha di certo aiutato.

Anche sul mercato ci sono ancora delle operazioni da fare e per questo Allegri sta spingendo con la società. Ad oggi l’unica cosa certa è che serve un attaccante al posto di Boniface. Gimenez non può bastare e Vlahovic resta un sogno. Le cose possono cambiare anche sugli esterni, visto che c’è un giovane in uscita. Alex Jimenez non rientra più nei piani del Milan. Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, il ragazzo è arrivato in ritardo per almeno tre volti agli allenamenti e questi comportamenti avrebbero creato problemi con il club.

Alex Jimenez fuori dai programmi del Milan: Roma e Como sondano il terreno

Secondo le ultime indiscrezioni Jimenez, accostato in passato anche alla Roma, ora più vicina a Zymikas del Liverpool, potrebbe finire al Como. Il classe 2005 può partire in prestito con diritto di riscatto. Le cifre dell’operazione al momento non sono note ma la situazione potrebbe svilupparsi nell’arco di un breve periodo.

Massara aveva valutato il ragazzo vista la sua duttilità e la possibilità di giocare sia a destra che a sinistra senza alcun problema. Resta da capire se veramente il Como riuscirà a chiudere l’operazione proprio in queste ore, andando a mettere nella propria rosa un ex rossonero dopo Alvaro Morata.