Salta lo scambio con il Milan: bomba Vlahovic

Salta un possibile scambio tra Juventus e Milan che poteva vedere l’inserimento di Dusan Vlahovic come contropartita: ad oggi la trattativa non decolla

Per andare a prendere Kolo Muani, la Juventus dovrebbe piazzare il centravanti serbo, che piace a diverse squadre ma che guadagna troppo per la Serie A. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile scambio, che però non scalda i cuori delle due squadre.

La Juventus deve completare la propria rosa con almeno un paio di ritocchi e uno di questi è fondamentale per il centrocampo. Tudor è stato chiaro, ha bisogno di avere un upgrade in un ruolo delicato, soprattutto se si dovesse realizzare la cessione di Nico Gonzalez. Ad oggi ci sono diverse cose in ballo sulla trequarti, con anche un possibile tentativo di acquisizione di Elmas, che piace a Roma e Napoli e che il Lipsia può dare via in prestito.

Sugli esterni, con l’arrivo di Joao Mario, Tudor ha di certo un’opzione in più, ma vorrebbe un altro jolly. Per questo nei giorni scorsi era stato sondato il terreno per Alexis Saelemaekers, che il Milan sta utilizzando da terzino destro ma che Allegri potrebbe anche decidere di cedere prima della fine della finestra estiva. Per il belga, con un passato nella Roma e nel Bologna, la Serie A continua ad essere la soluzione più gradita.

La Juventus pensa a Saelemaekers: difficile uno scambio con Vlahovic

Visto l’interesse della Juve per il laterale belga, il Milan potrebbe pensare di inserirlo in una ipotetica trattativa per Vlahovic, che resta sempre il favorito per il ruolo di attaccante. Allegri lo vorrebbe al centro del suo reparto offensivo, viste le poche garanzie offerte da Gimenez e i problemi fisici di Boniface, che ne hanno impedito il tesseramento. Con il serbo si andrebbero a sistemare le cose una volta per tutte, mettendo un punto e potendo concentrarsi sugli altri ruoli.

Il contratto resta il nodo più importante, visti i 12 milioni bonus compresi che percepisce in questo ultimo anno alla Juve. È vero che la Juventus nei giorni scorsi ha sondato Saelemaekers, ci sono state richieste di informazioni. Ma ad oggi la trattativa non decolla e quindi resta difficile ipotizzare una soluzione del genere anche in queste ultime ore di mercato.