Sancho alla Roma: volo già fissato dopo l’ultimatum

Calciomercato Roma, viva ancora la pista che porta a Sancho: oggi nuovi contatti tra le parti. Massara spinge e arriva Dan Friedkin

Non è finita. Nonostante le parole di Massara. Ribattute, sabato sera dopo l’esordio vincente contro il Bologna, da Gian Piero Gasperini. Sancho, stando alle informazioni del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, è una pista ancora aperta. La Roma, insomma, non molla l’esterno.

E questa mattina ci dovrebbero essere dei nuovi contatti tra le parti: il direttore sportivo della Roma è pronto, di nuovo, a chiamare il giocatore per esporre il progetto giallorosso e chissà, magari potrebbe rivelarsi decisiva anche l’affermazione alla prima giornata di campionato. Il club ci crede, e soprattutto il tecnico non ha chiuso la porta perché sa benissimo che un giocatore del genere, con quelle caratteristiche, alla sua squadra serve, eccome. Se si vogliono raggiungere gli obiettivi stagionali serve un uomo del genere, capace di creare superiorità numerica e capace di creare azioni offensive pericolose.

Calciomercato Roma, arriva Friedkin

Non solo Gasperini in pressing, che spinge Massara. Ma anche lo United starebbe facendo lo stesso discorso per il giocatore e sul giocatore. Il club inglese che vorrebbe abbassare il monte ingaggi starebbe facendo pressioni su Sancho affinché lo stesso accetti la destinazione finale.

E, in tutto questo, inoltre, e non è una cosa da sottovalutare, domani in città è atteso Dan Friedkin: il presidente non solo cercherà di capire qual è lo stato delle operazioni ma c’è anche il progetto stadio da tenere vivo. Ma adesso, l’obiettivo principale è quello di andare a chiudere, se possibile, per il giocatore inglese. Poi ci sono da capire da vicino quelle che sono le altre situazioni spinose: dall’addio di Pellegrini passando per Salah-Eddine che è sempre in attesa del Cagliari.

Quindi giorni caldi a Trigoria, molto caldi, giorni nei quali tutta la società sarà alle prese con mercato e non.