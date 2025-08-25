Ultima partita con la Roma, se ne va al Milan prima del gong

Calciomercato Roma, quella contro i giallorossi potrebbe essere stata la sua ultima partita. Va al Milan prima della fine delle operazioni

Siamo entrati nell’ultima settimana del calciomercato e, moltissime società, anzi tutte le società, sono ancora alla ricerca del colpo last-minute, quello che servirebbe per riuscire a puntellare la rosa. Anche la Roma, lo sappiamo, vuole un colpo in avanti. Ma si valutano con attenzioni tutte le soluzioni, anche in mezzo al campo, visto l’addio di Pellegrini annunciato sia da Gasperini che da Massara.

Servirebbe qualcuno al tecnico, anche in quella zona del campo. E, nei giorni scorsi, è spuntato anche un nome in Serie A. Che, però, stando a quelle che sono le informazioni che sono state riportate da Matteo Moretto, non interesserebbe solamente ai giallorossi, ma anche al Milan. Allegri ha perso al debutto in casa contro la Cremonese e vuole innesti, anche perché i rossoneri hanno incassato molto dalle cessioni. E adesso avrebbe messo nel mirino un centrocampista importante. La cifra? Si parla di 14-15 milioni di euro per l’operazione.

Anche il Milan su Fabbian: la situazione

In panchina nella gara dell’Olimpico di sabato sera – è entrato in campo solamente nei minuti finali – Fabbian del Bologna non è imprescindibile, a quanto pare, per Vincenzo Italiano. Che non metterebbe un veto alla possibile cessione. Il giocatore, cresciuto enormemente nel corso delle ultime stagioni, potrebbe aver giocato la sua ultima gara con i colori emiliani proprio all’Olimpico.

La Roma ci ha fatto un pensiero – ovviamente collegato al discorso di Pellegrini visto che Fabbian può giocare non solo come centrocampista centrale, ma anche come trequartista – ma potrebbe non riuscire a chiudere l’operazione per due motivi: le difficoltà di piazzare ormai l’ex capitano che saluterà, e questo inserimento rossonero dell’ultim’ora per il colpo last minute che Tare vorrebbe piazzare in Serie A.

Una pista, questa, da seguire comunque fino alla fine. Abbiamo visto, anche se non ce n’era bisogno, pure in questa sessione di mercato che le operazioni non si possono considerare chiuse fino a quando non siamo ai momenti delle firme.