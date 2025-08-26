Clamoroso Lookman, cifre UFFICIALI: Inter out, ecco la Juve

Le cifre UFFICIALI fanno fuori l’Inter, epilogo clamoroso per il futuro di Lookman: firma sul gong del calciomercato con la Juventus.

Anche in questa settimana finale di calciomercato, ovviamente, non stanno mancando notizie e aggiornamenti tra le fila di molte squadre italiane e non solo, soprattutto tra le fila più nobili del nostro campionato. Palese e da tempo nota, infatti, l’esigenza di molte big di rafforzarsi anche a campionato iniziato, alla luce delle lacune non ancora colmate da parte di dirigenze e proprietà fino a questo momento.

Lo ricorda bene il dinamismo che parrebbe star contraddistinguendo la Roma in queste ore dopo lo stallo delle ultime settimane, parallelamente ai tanti ribaltoni avvenuti in altre nobili città. Milano è certamente una di queste, con una piazza sorpresa per la sconfitta all’esordio di Massimiliano Allegri contro la Cremonese e altresì interdetta per la gestione di diverse questioni di calciomercato fino a questo momento da parte di Furlani e colleghi.

La telenovela Boniface si è conclusa con la mancata chiusura della trattativa per l’approdo del centravanti del Bayer Leverkusen, con conseguente virata su Harder dello Sporting CP, prossimo all’assicurare le proprie doti fisiche e atletiche alla regione offensiva rossonera.

Lookman, dopo l’Inter c’è il Napoli: quote UFFICIALI e firma sul gong

Il tutto mentre il Napoli chiude per Hojlund del Manchester United, individuato, tra i vari, come sostituto emergenziale e riparatore dopo l’infortunio di Lukaku e prossimo, dunque, all’unirsi alla corte di Conte dopo gli accostamenti precedenti allo stesso Milan e alla Roma. Al netto delle novità di queste ultime ore, intanto, c’è uno scenario ancora apertissimo e che, sin da inizio agosto, sta infiammando tensioni e speranze dei tifosi.

Ci riferiamo, chiaramente, a quello di Ademola Lookman, che dopo l’ammutinamento social delle ultime settimane, è rimasto relegato dal gruppo principale della squadra in quel di Zingonia, per il mancato trasferimento all’Inter e una presa di posizione che ha visto entrambe le parti nerazzurre coinvolte non voler fare alcuna tipologia di passo indietro. Lookman continua a restare un caso, come confermato anche dalle parole di Ivan Juric dopo il pareggio interno contro il Pisa domenica scorsa.

Intanto, in attesa di capire cosa sarà del suo futuro dopo la mancata firma con l’Inter, Agipronews riferisce le cifre delle quote per un possibile approdo in un’altra big italiana entro la fine di questo calciomercato. Stando a quanto si legge, il Napoli è ancora in pole, con una quota ferma a 3. Seguono, in modo esponenziale, gli scenari Juventus e Milan, rispettivamente a 7 e 15.