DIRETTA | Scambio tra Roma e Milan, annuncio ufficiale: le news di martedì 26 agosto

Calciomercato Roma, Massara è arrivato ieri a Londra: sono ore decisive per regalare a Gasperini gli ultimi rinforzi richiesti

London calling. Il direttore sportivo della Roma Massara è atterrato ieri nella capitale inglese per portare a termine le ultime operazioni di calciomercato richieste dall’allenatore Gasperini. I giallorossi hanno iniziato bene il campionato di Serie A battendo il Bologna 1-0 al termine di una prestazione convincente. La rosa però non è completa.

Il reparto da rinforzare è l’attacco e proprio da Londra Massara potrebbe tornare con uno tra Jadon Sancho e Tyrique George. Resta inoltre in piedi la possibile cessione dell’attaccante Artem Dovbyk, ma la Roma dovrebbe trovare il sostituto prima di cederlo. Altro rinforzo in arrivo è Kōstas Tsimikas del Liverpool che diventerebbe il vice di Angelino sulla sinistra.

La sessione estiva di calciomercato è alle battute finali: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti, ora per ora, man mano che le notizie arrivano.

09.00 – Stando a Nicolò Schira, la Roma avrebbe messo sul piatto un prestito con diritto di riscatto per strappare il sì del Liverpool per Tsimikas. I Reds, però, chiedono l’obbligo di riscatto; dal canto suo, il ragazzo ha già accettato la proposta giallorossa dicendo sì ad un contratto fino al 2029.

08.50 – Ore decisive per la trattativa George tra Roma e Chelsea. Disposti a cedere il calciatore e titolo definitivo, i Blues chiedono una clausola di rivendita importante. Sul fronte Sancho non si registrano invece significative novità: l’esterno inglese non ha ancora lanciato segnali di apertura. A riferirlo è Fabrizio Romano.

08.45 – Tra i nomi fatti per la sostituzione dell’eventuale partenza di Artem Dovbyk c’è quello di Santiago Gimenez del Milan, ma nelle ultime ore l’agente del calciatore Rafaela Pimenta ha annunciato ufficialmente ai microfoni di calciomercato.com che non si muoverà da Milano. Chiuse dunque le porte anche a un eventuale scambio tra i due bomber. Almeno a parole, almeno per ora.



08.30 – Il Newcastle a breve dovrebbe cedere il suo bomber Isak, probabilmente al Liverpool, ed è alla ricerca del sostituto: come riferito da Matteo Moretto sul taccuino ci sono anche Artem Dovbyk e Dusan Vlahovic.