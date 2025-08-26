Dovbyk dopo Vlahovic: il Milan l’ha comunicato ad Allegri

Ecco le ultime in merito ad uno dei temi di mercato più chiacchierati delle scorse settimane tra le vie della penisola.

Scamacca, David, Thuram, Lautaro, Bonny e Vlahovic… Questi i centravanti (più o meno tipici) delle big andati a segno nella prima giornata di Serie A. Dunque un esordio piuttosto ricco di marcature da parte di chi in campo, almeno nell’immaginario collettivo, dovrebbe avere il compito di insaccare il pallone in rete.

Nella scorsa stagione svariati dei nomi citati hanno trovato difficoltà nel conquistare il gol con una certa costanza, il che ha indubbiamente influenzato le mosse degli allenatori – per quanto concerne la ricerca di una chiave tattica che permetta alle proprie punte di consumare più occasioni da rete – e dei dirigenti, i quali, tra cessioni e acquisti, si sono impegnati nell’ottenere l’assetto più favorevole per aumentare il bottino stagionale di reti.

Nelle ultime ore sono emerse novità di rilievo in merito al valzer di centravanti tanto discusso e chiacchierato negli ultimi giorni, che potrebbe scombussolare ulteriormente i già precari equilibri della massima lega italiana.

Vlahovic al Milan? I rossoneri fanno partire il conto alla rovescia

L’ultima settimana di mercato è oramai entrata nel vivo e la prima giornata di Serie A non ha fatto altro che confondere ulteriormente tutti quei tifosi che stavano tentando invano di comprendere con maggior chiarezza le dinamiche di mercato che porteranno alle rose definitive a cui gli allenatori dovranno fare riferimento a partire dal 2 settembre.

In tal senso Dusan Vlahovic è senza dubbio alcuno tra i nomi più inflazionati delle ultime ore, dato che, dopo il gol siglato dopo una manciata di minuti (il serbo ha iniziato l’azione e l’ha conclusa, manifestando determinazione e uno stato di forma non indifferente), alcuni hanno iniziato a ipotizzare che la Vecchia Signora possa scegliere di trattenere il serbo per non rischiare di accogliere un calciatore non abituato ai ritmi della Serie A o alle pressioni di Torino.

Le voci relative ad un interesse da parte di Milan e Roma non sono tuttavia tramontate, anche se, secondo quanto riportato da Marco Varini, pare che i rossoneri abbiano indetto un ultimatum. Sembrerebbe infatti che i vertici di Milanello avrebbero comunicato al serbo che quella odierna sarà l’ultima giornata utile per approdare al Milan, altrimenti si virerà su altri profili. A quel punto i rossoneri potrebbero spingere sulla pista Dovbyk, nel caso in cui i giallorossi dovessero confermare la sua uscita da Trigoria.