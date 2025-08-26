Non solo Kolo Muani, Juve da urlo: scambio bomba per l’attaccante

L’attaccante francese non è il solo nome presente nella lista dei desideri di Comolli: l’affare accontenta tutti

Non dando mai la sensazione di perdere la bussola, la Juventus ha incamerato i primi tre punti contro il Parma grazie alla vittoria all’esordio contro i ducali. In chiave mercato, però, c’è ancora molto da fare per Comolli, chiamato a risolvere i tanti enigmi che ancora pendono come una spada di Damocle in casa bianconera.

A tal proposito, occhio ai movimenti per puntellare il reparto offensivo. Rispetto a qualche settimana fa, Dusan Vlahovic appare più propenso a restare all’ombra della Mole fino alla naturale scadenza del suo contratto nel 2026. Il pressing del Milan è costante ma al momento l’affare tra i due club non è entrato nel vivo. Il che pone la ‘Vecchia Signora’ dinanzi ad un bivio: continuare a puntare su Kolo Muani ritoccando al rialzo l’ultima offerta per i francesi o virare su un altro tipo di profilo per l’attacco?

Fermo restando che l’attaccante transalpino è in grado di ricoprire più ruoli in attacco – da qui la convinzione della Juve di fare tutto il possibile per riportarlo a Torino – con il passare delle ore non sono esclusi clamorose inversioni di marcia. Soprattutto se, come trapela ormai da settimane, il Psg dovesse effettivamente arroccarsi nella sua richiesta da 70 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, blitz in Bundesliga: occhio allo scambio

Già accostato alla Juventus in tempi non sospetti, un profilo come quello di Lois Openda non passa di certo inosservato dalle parti della Continassa. Rispetto a Kolo Muani, ha una valutazione sensibilmente inferiore: dettaglio non trascurabile a cui vanno aggiunti i segnali di talento purissimo lanciati nelle ultime stagioni. Mettendo sul piatto 45-50 milioni di euro, Comolli potrebbe far saltare il banco per l’esterno belga per il quale, però, ci sarebbe anche l’opportunità di intavolare una trattativa allargata.

Del resto non sono poche le pedine considerate sacrificabili dai bianconeri e che a fronte di un’offerta giudicata congrua farebbero le valigie. Visto il mancato rinnovo di contratto, ad esempio, l’uscita di McKennie – finito quasi in fondo nelle rotazioni di Tudor per il centrocampo – non va esclusa a priori. Accostato senza troppa convinzione anche alla Roma, lo statunitense non chiuderebbe affatto l’ipotesi ad un ritorno in Bundesliga.

Come rivelato da juvelive.it, quello di un eventuale scambio tra Juve e Lipsia con l’inserimento del centrocampista statunitense non rappresenta un’utopia. In aggiunta a quanto detto, un altro nome che potrebbe finire nel tavolo negoziale dei due club è quello di Savona, al rientro dall’infortunio e valutato circa 20-25 milioni da Comolli.