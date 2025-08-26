Roma tradita dallo United: accordo bianconero e addio Sancho

Emergono aggiornamenti di rilievo sul tema Sancho, il cui destino fino ad oggi è rimasto avvolto da una fitta nube di mistero.

Il nome di Jadon Sancho ha letteralmente monopolizzato la sessione estiva del calciomercato 2025/26 della massima lega italiana, durante cui vi sono state una quantità sostanzialmente indefinita di indiscrezioni relative al futuro prossimo dell’alla attualmente di proprietà del Manchester United.

Nel corso dell’estate il talento inglese classe 2000 è stato accostato a Juventus, Napoli, Inter e Roma, con quest’ultima attualmente invischiata in un’ostica trattativa con l’entourage del calciatore.

Lo United ha infatti trovato una quadra con i vertici giallorossi da diverso tempo e, se prima si credeva che ci fosse soltanto la volontà del calciatore a impedire il trasferimento, in questo momento i sospetti hanno colpito anche l’agente dell’inglese.

Il blitz di Frederic Massara a Londra è ancora in corso e tra i vicoli della città eterna i tifosi giallorossi si stanno domandando se il direttore sportivo giallorosso sia atterrato nella capitale britannica per sbloccare la trattativa relativa a Sancho o soltanto per definire l’approdo di George (in omonimia con Sancho in termini di ruolo, ma ben sei anni più giovane) e magari chiudere Tsimikas con il Liverpool. Nelle ultime ore sono emerse indiscrezioni in grado di smuovere con vigore le dinamiche di questa controversa trattativa.

Sancho alla Roma? Il Besiktas interviene a gamba tesa

La Sancho mania ha colpito una quantità sorprendente di club in giro per il Vecchio Continente, il che, considerando la cara e vecchia legge della domanda e dell’offerta, ha indubbiamente permesso al calciatore e al suo agente di fantasticare su destinazioni e soprattutto su un ingaggio non indifferente.

Negli scorsi giorni una serie infinita di teorie sono circolate intorno al mancato accordo tra la Roma e l’entourage dell’ex Chelsea, ma in questo momento pare che una vecchia fiamma dell’inglese sia rinsavita per complicare ulteriormente il puzzle di mercato.

I vertici del Besiktas, infatti, secondo quanto riportato da caughtoffsife, sarebbero tornati alla ribalta per tentare un colpo dell’ultimo minuto, approfittando dello stallo tra il calciatore e l’AS Roma.

Anche in questo caso pare che i turchi abbiano già siglato un accordo con lo United, il che carica di responsabilità esclusivamente il calciatore in se e il proprio entourage. Il Besiktas, inoltre, può contare su un vantaggio logistico fornito dalla finestra di mercato del campionato turco, che chiude il 12 settembre.