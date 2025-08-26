Sancho, adesso è finita: clausola e firma con la Roma

Sancho-Roma, adesso è finita davvero: affare con la clausola e firma per giocare con Gasperini. Ecco le ultime di calciomercato dopo il blitz londinese di Massara.

Tanti aspetti hanno infiammato questi giorni di calciomercato, in casa Roma e non solo. Come ogni anno, infatti, anche queste battute finali di agosto stanno permettendo di assistere a non poche novità e notizie, con società e dirigenze attentissime alla limature conclusive di una campagna acquisti non poco ricca di tormentoni fino a questo momento.

Tra i vari, per restare nel solo mese di agosto, nella nostra Serie A si è assistito a quello di Lookman in casa Inter o, in quest’ultimissima fase, allo scoppio del caso Rabiot con impatto nelle dinamiche e nelle discussioni della Juventus e, ancor di più, del Milan.

In casa Roma, invece, l’attenzione principale, da diverse settimane a questa parte, continua ad essere catturata dallo scenario Sancho, nato in modo sorprendente e divenuto pian piano sempre più concreto, con i dialoghi e i contatti tra i giallorossi e il Manchester United, conclusisi con un accordo per circa 20 milioni di euro.

A bloccare, sin dal principio, la trattativa e l’approdo finale di Sancho alla corte di Gasperini è stata, però, la volontà del calciatore e la posizione degli agenti che, tra commissioni e attese, non hanno mai dato un vero e proprio via libera a Massara e colleghi.

Calciomercato Roma, tramonta Sancho: George al suo posto con la clausola

Volato ieri sera a Londra, il DS giallorosso si è imbattuto in queste ore in una serie di interventi volti a dare la sterzata finale e definitiva a questa sua campagna acquisti sotto la guida tecnica di Gasperini. Dal blitz d’oltremanica si attendevano e si attendono notizie legate soprattutto a Sancho o, più in generale, all’individuazione definitiva di una soluzione che assicuri un esterno sinistro, tanto reclamato da Gasp.

A tal proposito, la serata odierna è stata non poco ricca di novità e informazioni. Sul fronte Sancho, continuano a non arrivare buone notizie: lo evidenzia Sky Sport, che parla di una definitiva mancata apertura del giocatore alla Roma, dopo l’incontro tra Massara e l’agente.

La Roma, come noto, si sta muovendo e cautelando con una pista alternativa, legata al nome di Tyrique George del Chelsea. Il classe 2006 vuole lasciare i Blues solo a titolo definitivo e ha già dato apertura ai giallorossi. La palla ora passa alla capacità dirigenziale di trovare una quadra con il Chelsea e con lo stesso giocatore per un via libera totale. S

u George si muovono anche diversi club di Bundes ma, come aggiunge Fabrizio Romano, i dialoghi odierni sono stati positivi sul fronte giallorosso. La trattativa potrebbe sbloccarsi sulla base di un trasferimento, appunto, definitivo e l’inserimento di una clausola rescissoria dal valore molto elevato nel contratto.