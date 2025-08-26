Vlahovic al Milan: scambio e soldi dalla Juve

Vlahovic al Milan: scambio e soldi dalla Juventus. Solamente in questo modo il centravanti potrebbe andare alla corte di Allegri. Cosa sta succedendo

Ore frenetiche perché si sa, quando il calciomercato è alle battute finali, allora tutte le società vogliono cercare di chiudere gli ultimi colpi, magari quelli sognati sin dall’inizio e che per svariati motivi non sono andati in porto.

In Italia sono molte le squadre e gli allenatori che stanno spingendo per soluzioni last-minute. Juve e Milan, ad esempio, hanno bisogno di innesti che possano alzare il livello delle rose di Tudor e Allegri. Se il croato in sella ai bianconeri ha bisogno di un esterno, il livornese che è tornato in rossonero ha bisogno assolutamente di un attaccante. Forse due, il solo Harder non basta. E il profilo giusto rimane sempre quello di Dusan Vlahovic.

Vlahovic e soldi: Saelemaekers alla Juventus

Tutti contenti qualora andasse in porto l’operazione? Beh, diciamo che alcuni tifosi del Milan (si parla, come sappiamo, di un possibile scambio con Saelemakers) non la pensano in questo modo. E Marco Varini, giornalista che segue le vicissitudini dei rossoneri, sul proprio profilo X ha scritto questo.

“Premesso che non mi priverei mai di lui, e ne ho parlato anche in un pezzo qualche giorno fa, il problema non sarebbe tanto il cedere Saelemaekers alla Juve, ma cederlo alla pari. Perché è chiaro che in questo momento il belga valga più di Vlahovic, questo è certo, quindi lo accetterei solo con un conguaglio a nostro favore”. Difficile, complicato (se vogliamo possiamo anche dire impossibile) che la Juve possa mettere dei soldi per andare a prendere l’ex Roma tornato a Milano dopo una buonissima stagione alla corte di Gasperini.

Al massimo questo tipo di scambio si farà alla pari, non c’è un’altra via in questo momento per riuscire a chiuderla in maniera diversa. Le due società, come sappiamo, sono in contatto continuo per capire se ci sono i margini, soprattutto perché Vlahovic – a segno contro il Parma nella prima gara di campionato – dovrebbe ridursi drasticamente lo stipendio per passare al Milan e tornare a lavorare con Allegri. Insomma, una situazione assolutamente da tenere in considerazione. E vedremo come andrà a finire.