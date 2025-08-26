Vlahovic al posto di Dovbyk: nero su bianco per la svolta

Il filo diretto che lega i due attaccanti sta caratterizzando in maniera frenetica queste ultime ore di mercato. Come cambiano le carte in tavola

Saranno ultimi giorni palpitanti per la Roma, ancora a caccia di quei rinforzi grazie ai quali provare a fare il definitivo salto di qualità all’organico. Definita la trattativa Ziolkowski, Massara è volato a Londra con l’intento di stringere i tempi per l’esterno offensivo. Gasperini continua a lanciare messaggi di un certo tipo per Sancho, ma per l’inglese no si registrano significative novità.

In un tavolo negoziale piuttosto magmatico che comprende anche George, chissà che il blitz inglese del ds della Roma non possa muovere qualcosa anche sul fronte Dovbyk. Impalpabile dopo il suo ingresso in campo contro il Bologna, l’attaccante ucraino non è affatto incedibile e a fronte di una proposta giudicata congrua dai giallorossi potrebbe fare le valigie.

Il che metterebbe i capitolini nelle condizioni propizie per poi sferrare l’assalto convinto ad un nuovo attaccante che si adatti meglio allo scacchiere tattico di Gasperini. Tuttavia, benché continui a monitorare la situazione da una posizione piuttosto privilegiata, il pressing del Villarreal per il centravanti ucraino non ha portato finora a sbocchi concreti. Ragion per cui, con il Napoli che ha deciso di virare con convinzione su Hojlund, non è escluso che per l’ex bomber del Girona possa allora riaprirsi la pista che porta in Premier League.

Calciomercato Roma, da Dovbyk a Vlahovic: pronto un altro blitz

Come riferito da Filippo Biafora, infatti, alcuni intermediari stanno tentando di aprire un canale negoziale con il Newcastle che, alla luce del tormentone legato ad Isak, sono alla ricerca di un nuovo profilo al quale consegnare le redini dell’attacco. Quello dell’attaccante della Roma – chiaramente – non è l’unico nome finito nei dossier dei Magpies che stanno valutando anche altre soluzioni.

A tal proposito, stando a quanto evidenziato da Matteo Moretto, dopo i sondaggi dei mesi scorsi il Newcastle avrebbe nuovamente deciso di rifarsi vivo per Dusan Vlahovic. Il gol decisivo siglato contro il Parma ha riaperto tra i tifosi della Juventus il tormentone legato alla bontà della cessione del serbo. Comolli, però, sembra avere le idee molto chiare a riguardo.

A meno di nuovi dietrofront, la partenza del serbo servirà a finanziare l’affare Kolo Muani per il quale il Psg non ha comunque intenzione di fare sconti. Il Milan non ha perso le speranze per il serbo per il quale, come abbiamo visto, è ritornato anche il Newcastle: bianconeri d’Inghilterra che potrebbero dunque dar vita ad un interessante intreccio proprio con Dovbyk, tra i candidati a prendere (eventualmente) il posto di Isak.