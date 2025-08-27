Dalla Roma al Milan, accordo tra i club e nuovo bomber per Allegri

Dalla Roma al Milan: accordo trovato tra i due club e si attende solamente l’ultimo via libera definitivo. Allegri ha il nuovo bomber

Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina la Roma starebbe tenendo viva la pista che porta a Fabio Silva. Massara è a Londra e ha già incassato il no di Sancho, però è su George del Chelsea, come sappiamo. E sta cercando di chiudere l’operazione: oggi sono previsti nuovi incontri.

Però, arrivano dalla Germania, delle notizie che mettono in difficoltà la Roma e non solo. Visto che nei giorni scorsi, soprattutto ieri, si è parlato anche della possibilità di un inserimento del Milan, viste le difficoltà che ci sono per Harder. L’attaccante dello Sporting a quanto pare non è del tutto convinto dell’operazione e, inoltre, i lusitani non lo cedono prima di aver trovato un sostituto. Ceduto Gyokeres sarebbero davvero in difficoltà.

Calciomercato Roma e Milan: niente Fabio Silva

Ma a quanto pare, stando a quanto ha scritto Patrick Berger, il Borussia Dortmund è pronto a chiudere per il giocatore che lo scorso anno ha giocato in Spagna. “Il prossimo acquisto del Borussia è Fabio Silva. I club hanno raggiunto un accordo di massima. Si stanno discutendo i dettagli finali. Il giocatore è in attesa del via libera per volare a Dortmund. Le voci secondo cui il Milan sarebbe pronto a intervenire non trovano conferma. I rossoneri puntano su Conrad Harder”.

Insomma, niente Italia, né Milan e nemmeno Roma per il giocatore. Ad un certo punto sembrava solamente dovessero essere chiusi i dettagli per questa operazione, ma ormai abbiamo capito che fin quando non ci sono le firme sui contratti la questione non si può mai definire totalmente chiusa. Fabio Silva, quindi, è pronto a giocarsi le sue carte in Bundesliga e arrivati a questo punto la Roma farebbe bene a chiudere per George, visto che ormai il gong finale per il mercato è alle porte.