Lookman come Koopmeiners: Inter choc, va alla Juve

Ultimi giorni di mercato e ultime speranze per la Juventus di chiudere le diverse operazioni ancora sul tavolo. Sullo sfondo la suggestione più grande.

L’effetto della buona prestazione contro il Parma, con relativa vittoria con un classico 2-0, sembra essere già sfumato. In casa Juventus si pensa soltanto a queste ultime giornate di mercato e a come uscire da una situazione che sembra non trovare sbocchi.

Damien Comolli i suoi colpi in canna li avrebbe già pronti ma se non si sbloccano le operazioni in uscita tutto si complica. Dusan Vlahovic a Nico Gonzales per arrivare fino a Nicolò Savona in uscita e Randal Kolo Muani ed Edon Zhegrova in entrata rappresentano le trattative più calde. Domanda ed offerta quasi mai collimano e questo rallenta pericolosamente la positiva chiusura di ciascuna operazione.

Dalle parti della Continassa si inizia a pensare a delle alternative concrete che possano avviare trattative da chiudere poi il 48-72 ore. Il pensiero riguarda principalmente l’attacco e Randal Kolo Muani. La Juventus è pronta ad offrire una cifra complessiva, tra prestito oneroso ed obbligo di riscatto, stimabile attorno ai 45-50 milioni di euro.

Il PSG ha alzato la richiesta a 70 milioni di euro, una cifra che la società bianconera non può, né vuole spendere. Si lavora pertanto per tentare di ridurre la richiesta del club francese e, parallelamente, attendere che la Juventus aumenti la propria offerta. Il tempo, però, non è un buon alleato. Allora si pensa ad un’alternativa e ad un nome: Ademola Lookman.

La Juve insegue il sogno di Tudor

Il primo fan di Randal Kolo Muani è proprio Igor Tudor. Quando il tecnico croato è stato chiamato a sostituire Thiago Motta ha avuto modo di conoscere, ed apprezzare, le qualità dell’attaccante francese. Ma occorre fare i conti con la realtà.

Del possibile nome nuovo per l’attacco della Juventus ha parlato Massimo Zampini su Juventibus partendo dalla presa d’atto di Igor Tudor delle difficoltà di chiudere la trattativa con il PSG per Randal Kolo Muani. A questo punto sarebbe stato lo stesso allenatore bianconero a chiedere alla società di guardare altrove.

Un altrove che secondo Massimo Zampini porta all’Atalanta, per un profilo che risponde al nome di Ademola Lookman: “Lookman mi sa che lo vorrebbe Tudor: l’idea di Tudor sarebbe proprio Lookman“. Operazione complicatissima dopo lo stop imposto dalla società orobica ad Inter e Napoli. Trattativa, poi, che certo non potrebbe avere i tempi ‘biblici’ che hanno contraddistinto l’operazione di dodici mesi fa tra la Dea e la Vecchia Signora che ha portato in bianconero Teun Koopmeiners.

“Allora si ritorna ad Openda, Jackson” come possibili vie di fuga in caso di reiterate notizie negative.