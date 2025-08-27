Non solo Dovbyk: doppietta Milan e addio Roma

Calciomercato Roma, non solo Dovbyk: spunta la clamorosa doppietta a Via Aldo Rossi. Salutano Gasperini, ecco le ultime.

L’avvicinarsi della fine del calciomercato non sta certamente facendo assistere alla diminuzione di notizie e scenari in grado di infiammare queste battute finali di agosto. Anche questa volta, infatti, il rush finale della campagna acquisti permette di registrare novità e sorprese, con tanti club alle prese con questioni di grande rilevanza sia in entra che in uscita. Ne sanno qualcosa, molto bene, anche in quel di Trigoria, dove Massara e colleghi restano concentrati su più fronti.

Da un lato, ovviamente, c’è consapevolezza di dover dare continuità al mercato in uscita, sul quale gli addetti ai lavori hanno registrato un certo stallo in queste parentesi di luglio e agosto, orientando le proprie attenzioni sul rinforzo di una rosa che, però, non può ancora dirsi ultimato. Parallelamente alla ricerca di soluzioni per giocatori ai margini del progetto come Gollini o Salah-Eddinne, dunque, resta la questione relativa ai profili offensivi da consegnare nella mani di Gasperini, parallelamente all’ultimazione di quegli interventi ben ponderati e mirati in alcuni reparti.

Calciomercato Roma, da Dovbyk a Nkunku: rush caldissimo in casa Milan

Come noto, la giornata di venerdì sarà quella dello sbarco di Jan Ziółkowski, che permetterà di saturare il reparto arretrato con un profilo di grande prospettiva come il polacco. Intanto, in una fase molto dinamica per tante altre realtà del nostro campionato, la Roma continua a risultare coinvolta in dinamiche di calciomercato relative anche ad un nome altisonante come quello di Artem Dovbyk.

Che il numero 9 non fosse un incedibile è ormai cosa nota da tempo, con diverse occasioni di possibile cessione fin qui giunte dalla Premier League o dal Villarreal. Il ritorno in Liga, come emerso in giornata, è risultato uno scenario ormai tramontato, alla luce della presa di posizione del giocatore, che avrebbe chiuso a tale scenario e a qualsiasi soluzione che non comporti un suo trasferimento definitivo.

Da tenere in considerazione, invece, la possibilità di un approdo al Milan, remota ma non ancora del tutto tramontata. A fare un punto della situazione, nello specifico, è Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Stando a quanto si legge, lo scenario Harder resta in standby, con le operazioni di Tare e colleghi ancorate soprattutto alla posizione di Dusan Vlahovic, che piace molto ad Allegri ma che non ha ancora aperto del tutto alle possibilità di salutare la Juventus.

Le dinamiche restano in piena evoluzione, con la serata odierna che ha regalato anche un nome importante come quello d Nkunku tra i possibili colpi finali del Milan. Nella lista di soluzioni offensive, oltre ad Embolo (accostato anche alla Roma) e Nico Jackson, c’è, appunto anche lo stesso Dovbyk. Seguiranno aggiornamenti.