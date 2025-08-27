Nuovo affare tra Roma e Milan: lo scambio è chiuso

Calciomercato Roma, nuovo affare tra i giallorossi e il Milan. Giorni caldi anche per lo scambio. La situazione

Si infiamma l’asse Roma-Milano. Sì, perché in questi ultimi giorni di mercato, potrebbero essere diverse le operazioni che vedranno protagoniste la Roma e il Milan. Si discute, si parla, si cerca di capire quali potrebbero essere i passaggi giusti.

E, nella notte, è stato Matteo Moretto a dare degli aggiornamenti sulle questioni in corso. Non sarà facile, ovvio, ci sono ovviamente delle situazioni da sistemare. Ma il fatto che se ne parli è un segnale: Massara da un lato e Tare dall’altro sono alla ricerca di rinforzi per la propria squadra. Il diesse della Roma è ancora a Londra, in Inghilterra, e ha incassato a quanto pare il no definitivo di Sancho. Mentre per George, l’esterno del Chelsea che potrebbe fare a casa di Gasperini, ci sono delle ottime possibilità che l’operazione si possa chiudere. Al rientro in Italia non è detto che non si fermi a Milano per parlare con il collega rossonero.

Calciomercato Roma, doppio affare col Milan

Ma quali sono i nomi in ballo? Andiamoli a vedere insieme: “La Roma è tornata su Alex Jimenez; dopo i primi interessamenti i giallorossi hanno contattato il Milan per lo spagnolo. Sul terzino c’è anche il Como che spinge per arrivare alla chiusura dell’operazione” ha scritto il giornalista citato prima. Che poi ha parlato anche di Dovbyk e del possibile scambio con Gimenez in questo caso, l’attaccante preso dall’Olanda lo scorso gennaio dal Milan.

“Tra Roma e Milan – ha aggiunto – si è parlato anche di un’ipotesi di scambio Dovbyk-Gimenez, ad oggi è solo una suggestione e non ci sono trattative in merito a questa situazione”. Se per il primo, quindi, e parliamo dell’esterno difensivo che nella testa di Massara potrebbe essere il sostituto di Angelino, c’è una trattativa in corso, per Dovbyk invece, che la Roma vorrebbe cedere solamente a titolo definitivo, per ora non c’è nulla di nuovo. Ma si sa, e lo abbiamo capito, il calciomercato di sorprese ne potrebbe regalare sempre. Soprattutto negli ultimi giorni.