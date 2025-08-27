Plusvalenza totale per la Juve: cessione immediata e scambio capitale

La sfida contro il Genoa dell’ex bianconero Patrick Vieira appare lontana anni luce eppure è calendarizzata per domenica prossima. La mente, in casa Juve, è volta altrove.

Lo stadio più ‘inglese’ della nostra Serie A, Stadio Luigi Ferraris, in zona Marassi, di Genova, attende la Juventus per la sfida contro i Grifoni rossoblù fissata per domenica 31 agosto. Calcio s’inizio ore 18.30. Un annuncio che è, allo stesso tempo, anche un promemoria nel caso in cui qualcuno lo dimenticasse.

Un pericolo che si corre alla Continassa dove la dirigenza bianconera è immersa in una sessione dii mercato quanto mai complicata. E’ passata quasi un’intera estate dove si è raccontato di una Juventus immobile sul mercato. Lo si raccontava a giugno, si è proseguiti con questa narrazione a luglio così come ad agosto.

A meno di una settimana dalla fine delle contrattazioni la Juventus ha ancora sul groppone i medesimi pesanti fardelli dei mesi scorsi. Uno di questi, Dusan Vlahovic, lo è da almeno due stagioni. Il motto della Juventus recita: “Fino alla fine” e fino alla fine il direttore generale bianconero, Damien Comolli, proverà a portare qualche risultato concreto. In uscita prima ed in entrata poi.

Il mercato della società bianconera non ruota soltanto attorno agli attaccanti, con Dusan Vlahovic sempre e comunque in uscita e con Randal Kolo Muani prospetto da far rientrare il prima possibile, se possibile. Igor Tudor ha segnalato anche un’altra priorità legata alla corsia di destra.

Juventus e la reazione a catena sul mercato

Novità sulla fascia destra per la Juventus? Possibile, forse anche probabile, ma prima occorre, come sempre, pensare ad un’uscita.

E su una possibile uscita in casa Juventus ha parlato Alessio Lento su X. Nahuel Molina, esterno basso dell’Atletico Madrid, seguito anche dalla Juventus: “ha deciso di non accettare, almeno ad oggi, la corte del Nottingham Forest”. Il club inglese ha allora deciso di orientare attenzioni, e possibili denari, verso Nicolò Savona, difensore della Juventus, classe 2003.

La prima offerta del Nottingham Forest è di 12 milioni di euro, la Juventus punta ad arrivare ad incassare una cifra superiore, attorno ai 18 milioni di euro. Somma che rappresenterebbe una plusvalenza totale e che potrebbe sbloccare il mercato della società bianconera.

L’operazione in uscita di Nicolò Savona potrebbe permettere alla Juventus di sostituire il suo giovane difensore proprio con il tanto ambito Nahuel Molina che approderebbe alla corte di Igor Tudor attraverso uno scambio con Nico Gonzalez, giocatore gradito al tecnico argentino Diego Simeone.

Nicolò Savona potrebbe essere l’ennesimo prodotto della Next Gen ceduto per fare cassa. Come Dean Huijsen e Matias Soulé.