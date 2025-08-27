Terremoto Juventus, ritorno clamoroso e addio Nico Gonzalez: ecco cosa sta succedendo attorno all’argentino. La situazione dalla Spagna

Non solo Dusan Vlahovic. La Juventus vorrebbe cedere in questi ultimi giorni di mercato anche Nico Gonzalez. Il giocatore ha trovato un accordo, secondo As, con l’Atletico Madrid.

Ma i madrileni non lo hanno trovato con la Juventus, fino al momento: i conti non tornano, l’offerta da parte dei bianconeri non è ritenuta accettabile e quindi la pista si è complicata, tant’è, viene ancora messo nero su bianco, che Simeone starebbe anche pensando ad un clamoroso ritorno di fiamma che, a dire il vero, potrebbe anche essere un segnale importante per la Juventus. Andiamo a vedere quello che sta succedendo.

Molina alla Juventus: l’Atletico ha trovato l’erede

Sull’asse Torino-Madrid si sta discutendo in questi giorni anche di Molina. L’ex Udinese è in uscita e ha offerte dalla Premier League ma non solo: Tudor lo vorrebbe nella sua squadra al posto di Nico appunto che, arrivati a questo momento, si potrebbe anche trasferire in Inghilterra. In ogni caso, l’argentino, non rimarrà alla corte di Simeone a quanto pare che ha deciso di riprendere un giocatore che ha già allenato e che se n’era andato in Arabia Saudita.

Parliamo di Carrasco, che sarebbe anche disposto a tornare all’ovile nelle prossime ore. E questo è il segnale del quale parlavamo prima: l’Atletico ha in mente di cedere Molina e si sta muovendo per trovare un sostituto. La Juve rimane quindi alla finestra, in attesa di conferme e in attesa di capire come andare a chiudere l’operazione. Servono le uscite, prima, e lo sappiamo. Perché in ballo c’è anche il nome dell’attaccante, quel Kolo Muani che il Psg non ha liberato e per il quale i parigini non hanno in nessun modo abbassato le pretese.

Insomma, da qui al prossimo 2 settembre saranno giorni caldissimi. Giorni da attenzionare con molta concentrazione: potrebbe davvero succedere di tutto.