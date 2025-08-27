Uragano Roma-Milan: 30 milioni e addio Dovbyk

Roma e Milan nel mirino, con un’offerta da 30 milioni che cambia le carte in tavola. Dovbyk non è più una soluzione e rischia di rimanere ancora nella Capitale

I rossoneri hanno bisogno di una punta e anche Gasperini ha fatto la stessa richiesta a Massara. Uno degli obiettivi che poteva andare bene ad entrambi sta clamorosamente sfumando. Non si parla più di scambi dell’ultima ora ma di un investimento serio.

In questo momento la priorità della Roma è rinforzare l’attacco con almeno un paio di nomi di primaria grandezza. Il primo deve essere un sottopunta a sinistra, un trequarti in grado di portare gol e assist e di creare la superiorità numerica. Massara a Londra non è riuscito a completare la missione per Sancho, considerato inarrivabile per sua scelta e soprattutto per la mancanza di uscite concomitanti. I costi dell’operazione erano troppo elevati senza poter monetizzare da Pellegrini o Dovbyk. Per l’attaccante ucraino sono arrivati solo sondaggi in prestito, come quelli del Villarreal e del Newcastle, a cui il ragazzo è stato offerto nelle ultime ore.

L’ex Girona è anche finito nel mirino del Milan, che sta vivendo le stesse difficoltà con Gimenez, poco adatto al gioco di Allegri e messo sul mercato per disperazione. I rossoneri potrebbero aprire anche ad un ipotetico scambio tra il messicano e Dovbyk, ma al momento bisogna registrare un cauto pessimismo sulla riuscita di questa operazione.

Mikautadze finito nel mirino del Villarreal: addio a Dovbyk

Chi sembra essere sempre più lontano dal numero 9 ucraino è il Villarreal. Il Sottomarino Giallo, uno dei primi club a manifestare interesse per Artem, non ha dato seguito ai buoni propositi, fermandosi ad una richiesta di prestito con diritto di riscatto, per altro a 20 milioni di euro. Troppo poco per solleticare la fantasia di Massara, che così non lo avrebbe mai ceduto.

Meglio parlare al passato perché sembra che in queste ore la squadra di Marcelino si sia dirottata su un altro obiettivo. Insieme agli inglesi del Brentford si sono fatti sotto per George Mikautadze. Il Villarreal è pronto a mettere sul tavolo 30 milioni, questa volta senza prestiti, soprattutto con l’uscita imminente di Yeremy Pino, che andrà al Crystal Palace. Vedremo se ora il Milan potrà tornare su Dovbyk in questi ultimi giorni.