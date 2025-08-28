Bancomat Juventus: è chiusa per Vlahovic e Nico Gonzalez

Bancomat Juventus: è chiusa sia per Vlahovic che per Nico Gonzalez. Ecco cosa sta succedendo dentro i bianconeri

Ore caldissime dentro il calciomercato. Le ultime, quelle decisive, quelle che possono decidere le sorti dell’intera stagione. E, dentro i bianconeri in questo caso, visto che parliamo della Juventus, ci sono delle situazioni importanti che ancora non sono state risolte.

Non solo in entrata, ovvio. Ma anche e soprattutto in uscita. Comolli ha due pesi reali dentro la rosa che non sta riuscendo a piazzare: parliamo di Vlahovic e Nico Gonzalez che potrebbero anche rimanere in bianconero nonostante non rientrino nei piani di Tudor e nonostante abbiano, soprattutto il serbo, una situazione contrattuale incredibile. In scadenza alla fine di questa stagione, ha uno stipendio di un milione di euro all’anno che pesa eccome sulle casse societarie.

Bancomat Juventus: Nico e Vlahovic rimangono

Ma a fare chiarezza, intervenendo al programma Tutti Convocati di Radio 24, ci ha pensato il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni che di fatto ha chiuso tutte le possibilità di un possibile addio dei due giocatori alla Juventus.

“Vlahovic non vuole muoversi. C’è stato un contatto col Milan ma gli hanno presentato delle cifre che volevano dire lascia stare. Non c’è mai stata una trattativa, come anche Nico Gonzalez con l’Atletico Madrid“. Così ha parlato Zazzaroni che quindi inchioda la Juventus a pagare anche per i prossimi anni due giocatori che ormai sono alla fine della loro esperienza in bianconero, almeno sulla carta e almeno nelle gerarchie ma che rimarranno, salvo clamorosi colpi di scena nel corso di questi ultimi giorni, ancora alla corte dell’allenatore croato.

Poi starà a lui decidere se continuare a farli giocare o meno o aspettare gennaio per una cessione. Al momento, quindi, non sembra esserci nessuna possibilità di un addio con Comolli che potrebbe avere clamorosamente le mani legate e non riuscire a piazzare nessun colpo: né in attacco e nemmeno in difesa.