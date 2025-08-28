Clamoroso dall’Olanda: Sancho vuole la Roma

Calciomercato Roma, clamorosa notizia che arriva dall’Olanda: Sancho starebbe ripensando alla soluzione giallorossa. Cosa sta succedendo

La notizia arriva dall’Olanda ed è precisamente riportata dal portale www.vi.nl. Che fa un discorso ampio dentro al Manchester United, parlando di Malacia, ad esempio, ma anche di Sancho.

Come sappiamo, l’esterno inglese dei Red Devils, fino al momento ha chiuso ogni possibilità di venire in giallorosso, non convinto probabilmente del progetto. E si è parlato, anche, di un possibile ritiro dal calcio giocato per seguire l’amore. Però, le notizie di adesso, ribaltano la questione.

Sancho apre alla Roma: la situazione

“Ci sono buone possibilità che Sancho lasci l’Old Trafford – si legge – e l’ala sinistra, dopo aver capito che non ci sono possibilità di tornare al Borussia Dortmund, starebbe cercando di valutare l’offerta della Roma, una delle ultime opportunità per il giocatore di lasciare il Manchester United. Sancho sta considerando ancora questa opzione”.

Tutto riaperto? Ufficialmente non c’è nessuna comunicazione, ovviamente, ma questa indiscrezione potrebbe anche tenere aperta la pista Sancho in giallorosso. C’è tempo fino all’inizio della prossima settimana per tesserare dei giocatore e forse, visto che lo sappiamo tutti, il viaggio di Massara a Londra potrebbe anche aver fatto la differenza. Vedremo come andrà a finire. Anche se, qualora fosse vero, sarà comunque difficile per la Roma riaprire la trattativa dopo tutto questo tentennamento: difficile, ma non impossibile.