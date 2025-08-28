Lascia subito il Milan: “Dimissioni Allegri”

Terremoto dentro al Milan: i rossoneri non stanno riuscendo a chiudere gli obiettivi nonostante abbiano incassato una montagna di soldi. “Dimissioni Allegri”.

La diapositiva della gara contro la Cremonese è quella di Massimiliano Allegri che parla con i suoi collaboratori in panchina, uno si gira, e non capisce e non sa chi deve mettere in campo.

Sì, nonostante i rossoneri abbiano incassato una montagna di soldi dalle cessioni, sono stati pochissimi gli innesti. Adesso Tare a quanto pare sta accelerando, però il ritardo rimane ed è evidente. E, secondo le informazioni che sono state riportate da Alfredo Pedullà, la situazione dentro Milanello non è delle più semplici.

Terremoto Milan: “Per me Allegri si deve dimettere”

Il giornalista, parlando ovviamente a Sportitalia, ha detto questo: “Il Milan fa il mercato a prescindere dall’allenatore e dal direttore sportivo. Allegri non decide – ha tuonato – e l’allenatore ti dice mi puoi utilizzare 25 per Vlahovic e 20 per Rabiot e non si chiude? Per me un allenatore che subisce queste cose deve dimettersi. Lo dico con grande stima, per la sua carriera prestigiosa. Ma come puoi accettare una roba del genere”.

“Ma se io sono l’allenatore e parlo con il direttore sportivo e il comitato mi porta delle cose diverse, alla fine il conto lo presenteranno a lui, mica al comitato. Uno che ha chiesto l’allenatore glielo vuoi portare o no? Ricci era prenotato da gennaio, uno l’ha portato Busardò, l’altro l’ha portato Busardò. Secondo voi può essere questo il Milan? Per me no”.

Insomma, una situazione che potrebbe esplodere pure da un momento all’altro dentro i rossoneri, una situazione complicata. A meno che non arrivino degli innesti, anche importanti, nel corso di queste ultime ore di mercato. Certo, gente che vorrebbe Allegri ovvio. Che, ritornando alla diapositiva di prima, sta dimostrando comunque – come ha sempre fatto nella propria carriera – di un essere un allenatore aziendalista che lavora con il materiale umano che ha a disposizione. Ma non è uno che può fare miracoli e nessun allenatore sulla faccia della terra è attrezzato per questo.