Passaporto per l’attacco: 20 milioni per dimenticare Sancho

In questi ultimi frenetici giorni di calciomercato il campionato, e la sfida in trasferta contro il Pisa, appare di secondaria importanza.

La seconda di campionato vedrà sabato sera la Roma di Gian Piero Gasperini impegnata sul campo del neopromosso Pisa. A quel punto mancheranno meno di quarantott’ore al temine della sessione estiva di calciomercato. E l’attenzione, più che sul campo, sarà rivolta al contemporaneo operato di Frederic Massara.

È una Roma ancora incompleta. Tre, forse quattro nuovi ingressi appaiono necessari se non altro per compensare chi è già andato via, e chi potrebbe farlo in queste ultime ore. Gian Piero Gasperini attende novità, perché dopo la sosta dovuta alle nazionali il tecnico di Grugliasco pretende una rosa completa in tutti i reparti.

L’emergenza giallorossa è in attacco. Con Artem Dovbyk ufficialmente sul mercato, il tecnico piemontese ha chiesto un attaccante dotato di dribbling e velocità, che sappia superare l’uomo così come ricoprire al meglio il ruolo di trequartista assicurando, anche, un buon bottino di reti. Dunque non un nome qualsiasi.

Svanita, forse, l’ipotesi Jadon Sancho, trattativa arenata, almeno secondo l’agente ed intermediario del Manchester United, Vincenzo Morabito, e quella che portava a David Silva, diventato ufficialmente un giocatore del Borussia Dortmund, la Roma dovrà tentare di battere strade già imboccate per via del poco tempo rimasto.

Il nome giusto per l’attacco arriva dal Portogallo?

Le caratteristiche sono chiare, soltanto che il tempo è poco per avviare nuove trattative. La Roma ha iniziato a chiedere informazioni sull’attaccante brasiliano del Porto, Pepe.

Informazioni che il direttore sportivo della Roma ha preso in via cautelativa nel momento stesso in cui portava avanti la trattativa con il Chelsea per George. Classe 1997, l’attaccante esterno del Porto è sbarcato in Portogallo nel 2021 proveniente dal Gremio. Pepe ha il passaporto italiano e questo potrebbe risultare un punto a suo favore nella sfida con gli altri profili ‘papabili’ presenti nella lista del d.s. giallorosso.

L’attaccante brasiliano del Porto ha una valutazione di 20 milioni di euro. Adesso la scelta della Roma non sarà soltanto di natura tecnica o economica, ma anche legata ai tempi di una possibile chiusura della trattativa legata all’attaccante esterno. Il Chelsea per George ed il Porto per Pepe appaiono gli interlocutori più credibili per Frederic Massara e per la Roma. Nel frattempo Gian Piero Gasperini pensa un po’ al Pisa ma ancor più alle novità che potrebbero arrivare a breve dal mercato.