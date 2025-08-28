Quadriennale per Vlahovic: accordo definitivo in arrivo

Il futuro dell’attaccante serbo al suo clamoroso punto di svolta: cambiano subito le carte in tavola

La vittoria tutt’altro che banale ottenuta all’esordio di campionato contro il Parma ha portato in dote non buone indicazioni per Tudor. Con una rosa ancora tutta da modulare, però, si prospettano ore molto frenetiche in casa Juventus sia sul fronte acquisti che su quello cessioni.

Dopo aver ufficializzato le partenze di Djaló ed Arthur, in attesa di novità sul doppio fronte Savona-Nico Gonzalez, la priorità della ‘Vecchia Signora’ è rivolta al reparto offensivo. Il rebus riguardante il futuro di Dusan Vlahovic, vera e propria spada di Damocle per le casse bianconera, contribuirà infatti ad orientare le mosse di Comolli in una direzione piuttosto che nell’altra. L’eventuale uscita del centravanti serbo – come noto – garantirà maggiori margini di manovra per Randal Kolo Muani, il cui acquisto è comunque sempre più vicino indipendentemente dal futuro dell’ex centravanti della Fiorentina.

Calciomercato Juventus, bomba Vlahovic: “A queste cifre, accetterà”

Ritornando a Vlahovic, il pressing sempre più convinto del Milan potrebbe portare a nuovi importanti sviluppi già nel corso delle prossime ore. Alla luce dell’evolversi della situazione legata ad Harder, i rossoneri hanno intensificato i contatti per l’attaccante della Juventus, richiesta esplicita di Massimiliano Allegri ormai da tempi non sospetti.

Nei giorni scorsi erano circolate le presunte richieste avanzate da Vlahovic e dal suo entourage per quanto concerne il suo possibile arrivo a Milano. Scenario sostanzialmente ridimensionato da Massimo Zampini che, nel corso della diretta Twitch di Juventibus, ha spiegato come il numero 9 bianconero sia propenso ad accettare le cifre che il Milan sarebbe disposto a mettere sul piatto.

In particolare, ha preso quota l’ipotesi che Tare possa far saltare il banco con un quadriennale da 6 milioni di euro a stagione. Condizioni economiche sulle quali Zampini si è espresso in questi termini: “Quello che risulta a me è che Vlahovic un’offerta del genere la accetterà”. Stando così le cose, il valzer delle punte in casa Juve potrebbe chiudersi proprio nel rush finale di un mercato che ha visto ‘Madama’ faticare e non poco a trovare la quadra vincente. Come messo in evidenza da Marco Varini, la partita ora si gioca sui termini dell’ingaggio che il giocatore vorrebbe che la Juve gli corrispondesse: una sorta di buonuscita in pratica.

Altre parentesi meritano infine le situazioni riguardanti Nico Gonzalez e Zhegrova. Finora l’Atletico Madrid non ha messo sul piatto quella proposta in prestito con obbligo di riscatto con cui la Juve darebbe il nulla osta alla fumata bianca. L’addio dell’argentino – non è un mistero – sbloccherebbe in un irresistibile effetto domino l’acquisto dell’esterno del Lille con cui l’accordo è già stato trovato da tempo.