Scambio a sorpresa tra Roma e Milan: la formula accontenta tutti

Nuovo importante intreccio di mercato che lega i giallorossi e i rossoneri: ecco cosa sta succedendo

Incassata la mancata apertura di Sancho all’ipotesi giallorossa, la Roma sta provando a stringere i tempi per George. Benché il Chelsea non abbia alcuna intenzione di fare sconti, è l’esterno inglese uno dei primi nomi nell’agenda di Massara che, intanto, continua a lavorare anche per Tsimikas. Molto più avvolgente, invece, è il discorso riguardante l’attacco, inevitabilmente legato al futuro di Artem Dovbyk.

Con il Villarreal ormai fuori gioco nella corsa all’attaccante ucraino, nelle ultime ore ha ripreso quota la pista Milan. I rossoneri, sempre più vicini a Nkunku, stanno continuando a sondare la disponibilità della Roma ad intavolare una trattativa per l’ex centravanti del Girona. A tal proposito, rispetto a qualche settimana fa, i capitolini sembrano essere meno intransigenti sulla formula con la quale imbastire l’operazione, dando qualche timida apertura anche al prestito del suo attaccante.

Partito dalla panchina nella prima sfida ufficiale contro il Bologna, Dovbyk sta faticando a sposarsi nel progetto tecnico di Gasperini che preferirebbe un altro tipo di centravanti. Da qui i possibili intrecci in Premier League, ma non solo.

Calciomercato Roma, scambio con il Milan per Dovbyk: lo scenario

Come detto, il Milan non è affatto fuori dalla corsa per arrivare al bomber della Roma, anzi. Detto della possibilità di intavolare la trattativa con i meneghini in prestito, attenzione al nuovo scenario che potrebbe prendere piede con il passare delle ore.

Secondo quanto riferito da Alessandro Jacobone, infatti, non è affatto da escludere che Tare e Massara ragionino sull’ipotesi di uno scambio di prestiti tra Alex Jimenez e Dovbyk, ricalcando quanto successo nella scorsa stagione con l’affare last minute Abraham-Saelemaekers. Sondato anche dal Napoli e dalla Fiorentina nei giorni scorsi, l’esterno rossonero è un profilo assolutamente credibile per la Roma che sta continuando a capire gli eventuali margini di manovra.

Tutt’altro che incedibile per il Milan alla luce di una serie di motivazioni, lo spagnolo potrebbe dunque rivelarsi la pedina giusta per far saltare il banco e chiudere un’operazione sulla quale i due club hanno iniziato a ragionare con una certa attenzione. Ricordiamo come un altro profilo accostato alla Roma sia quello del Bebote Gimenez il cui futuro, al pari di quello di Dovbyk, resta un rebus ancora tutto da sciogliere. Si prospetta una giornata caliente sotto tutti i punti di vista: no, questa volta le temperature atmosferiche non c’entrano affatto.