Uragano Dovbyk-Vlahovic: accordo choc e nuovo bomber bianconero

Calciomercato Roma, affare clamoroso e nuovo bomber bianconero: spunta l’uragano Dovbyk-Vlahovic sul gong in casa Juventus e non solo.

Non sono mancati certamente i tormentoni nel corso di questo calciomercato, prossimo alla conclusione ma ancora ben lungi dal far registrare l’arresto di notizie e dinamiche che continuano a infiammare queste battute finali della campagna acquisti. Ne sanno qualcosa, molto bene, anche gli addetti ai lavori in casa Roma, dove Massara e colleghi restano pienamente coinvolti in un insieme di dinamiche volte ad assecondare le ben note esigenze di Gian Piero Gasperini.

Il tormentone Sancho, tra i vari, è stato uno di quelli in grado di tenere maggiormente il fiato sospeso in casa giallorossa, con una conclusione che, ad oggi, ancora non permette di comprendere bene i motivi della decisione finale del calciatore e la possibile evoluzione del suo futuro. La vicenda, però, lascia comunque piena certezza e consapevolezza di dover regalare a Gasperini almeno un altro colpo alle spalle della punta e, nello specifico, in quella casella di esterno di sinistra che rischia clamorosamente e problematicamente di restare vacante di un nome di spessore e qualità.

L’attenzione per tale aspetto, ad ogni modo, non ha cancellato il dispiegamento di energie da parte di Masssara e colleghi nella ricerca di valide soluzioni anche su altri fronti. Più nello specifico, la Roma è da tempo alle prese anche con la questione Dovbyk, legata alla posizione non più centrale dell’ucraino e alla divenuta sempre più concreta possibilità di assistere ad una sua partenza entro la fine di questo calciomercato.

Calciomercato Roma, 90 milioni per Woltemade: Dovbyk e Vlahovic dimenticati

Le ipotesi che tale vicenda ha permesso di avanzare sono state numerose, con scenari di scambi, concreti interessi dalla Spagna poi rifiutati e affacci anche da un campionato altisonante come la Premier League. Senza dimenticare della fiducia e della stima che l’ex Girona vanta tra le fila degli addetti ai lavori del Milan, dalla quale potrebbe dipendere l’imbastimento di una trattativa sul gong del mercato, arrivano aggiornamenti clamorosi che coinvolgono, tra le varie, anche la Juventus e Vlahovic.

Il clamore, più nello specifico, risiede nelle cifre legate a tale scenario, che coinvolge il Newcastle e l’ormai avvenuta delineazione dell’affare Woltemade. Il centravanti dello Stoccarda, accostato a inizio estate anche alla Roma, risulta secondo Sky Sport Germania ad un passo dai bianconeri di oltremanica. Il trasferimento avverrà sulla base di un’operazione da 85 milioni di euro più 5 di bonus, con il centravanti che avrebbe già salutato i compagni.

Ciò, dunque, si riflette anche nei piani e nelle strategie delle italiane, proprio alla luce degli interessi, recenti, del Newcastle per Dovbyk e Vlahovic. L’investimento Woltemade fa depennare un’importante pretendente e soluzione per Roma e Juventus, alle prese con le annose questioni relative alla sempre più evidente marginalità riservata ai due rispettivi numeri 9.