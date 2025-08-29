Chiesa in Serie A: cifre UFFICIALI e destinazione choc

Cifre ufficiali e destinazione choc: spunta il ritorno di Chiesa in Serie A dopo l’affare da quasi 100 milioni di euro. Le ultime di calciomercato.

Il nome di Federico Chiesa continua a rimbalzare con grande attenzione anche in queste battute finali di calciomercato, alla luce di dinamiche e intrecci che paiono poter coinvolgere tante altre realtà del nostro campionato e non solo. Come noto, l’ex Juventus rappresenta da tempo un nome spendibile quanto altisonante per plurime squadre della Serie A, alla luce di una posizione in quel di Liverpool mai centrale e una consequenziale possibilità di vedere i Reds liberarlo a condizioni favorevoli.

Quanto accaduto nel corso del trimestre estivo, però, ha portato pian piano il figlio d’arte a scalare gerarchie tra le fila di Arne Slot, con prestazioni convincenti e un goal che, meno di un mese fa, pareva aver potuto riscrivere la sua posizione all’interno dello spogliatoio inglese.

Ad oggi, Chiesa è certamente in una condizione molto più stabile rispetto al recente passato, quando pareva destinato ad una cessione certa dopo un solo anno lontano da Torino. Gli interessi principali, come si ricorderà, erano giunti da Milano, con intrighi coinvolgenti anche la Roma ma, almeno fin qui, rimasti non concretizzati.

Calciomercato Milan e non solo: l’affare Woltemade riscrive il futuro di Chiesa?

Queste ore finalissime di calciomercato, adesso, potrebbero davvero fornire ribaltoni e cambiamenti di non poco conto, intrecciandosi con dinamiche di ben più ampia portata. Nello specifico, abbiamo visto in queste ore come una delle notizie più sorprendenti e importanti abbia riguardato gli interessi del Newcastle per Woltemade, prossimo al firmare con i bianconeri d’oltremanica per un accordo tra i club attestantesi sui 90 milioni di euro.

Il coinvolgimento di Chiesa, in tale dinamica, è presto riferito, alla luce del significato sotteso a tale operazione. L’attaccante dello Stoccarda, infatti, rappresenta in casa Newcastle una tutela vera e propria all’ormai rassegnata consapevolezza di veder partire Isak, sempre più vicino al Liverpool. L’arrivo del talentuosissimo attaccante in quel di Anfield, come noto, comporterebbe una chiusura ulteriore agli spazi attualmente riconquistati da Chiesa in questi mesi.

Nell’ultima gara, Federico era infatti entrato al posto di Ekitike, ricoprendo il ruolo di attaccante centrale: una soluzione difficilmente ripercorribile con un Woltemade da 90 milioni pronto ad essere schierato. Ecco, dunque, il motivo di un possibile affare in uscita sul gong di questo calciomercato per l’ex Juventus, con un ritorno in Serie A tutt’altro che impronosticabile e dal sapore di una possibilità di rilancio e scoperta di una centralità già parzialmente perduta a Torino e tutt’altro che ritrovata in modo definitivo in Premier League.