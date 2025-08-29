Dalla Roma alla Juve: prestito last minute, tifosi furiosi

Dalla Roma alla Juventus, prestito last minute: tifosi furiosi. Ecco cosa potrebbe succedere nelle ultime ore del mercato

Potrebbe succedere di tutto e lo sappiamo. Gli ultimi giorni di calciomercato sono sempre quelli più caldi, quelli che fanno anche pensare a operazioni clamorose, che sembrano chiuse, che sembrano morte e sepolte.

E in Italia ci sono diverse squadre che hanno bisogno di innesti. La Roma, principalmente, ha bisogno di un attaccante esterno e ha pensato come sappiamo a Sancho. L’esterno del Manchester United è in uscita e rimane in uscita. Anche se fino ad oggi ha sempre chiuso alla possibilità di un passaggio in giallorosso. Sì, è vero, ieri dall’Olanda è arrivata una notizia: ci starebbe pensando, perché ha solamente questa soluzione. E oggi, a conferma di questo, arrivano anche altre notizie, riportate da Sky Sport.

Dalla Roma alla Juventus: tutto aperto per Sancho

“Jadon Sancho potrebbe ancora essere al Manchester United dopo la chiusura della finestra di mercato. La Roma ha insistito. Sancho sta valutando altre opzioni, ma la Roma non può essere esclusa. Interesse da Arabia Saudita e Turchia. Le loro finestre di mercato si chiuderanno rispettivamente il 10 e l’11”. Insomma, o Sancho va a giocare in un campionato sicuramente meno importante di quello italiano, oppure accetta la Roma.

Ma occhio, perché potrebbe rientrare in corsa anche la Juventus nel corso di questi ultimi giorni di mercato, soprattutto se Comolli non dovesse riuscire a prendere Zhegrova. Dalla Francia, nel merito, questa mattina sono arrivate delle notizie importanti: il Marsiglia avrebbe trovato un principio di accordo con il giocatore del Lille e quindi potrebbe farlo firmare nelle prossime ore bruciando, di fatto, la possibilità di un passaggio in bianconero. Una situazione che costringe la dirigenza piemontese a guardarsi intorno.

E chissà, magari Sancho potrebbe tornare di nuovo nel mirino. Come detto all’inizio di questo articolo la cosa certa è una: gli ultimi giorni di mercato sono quelli che vanno oltre l’immaginazione. Inoltre, i tifosi del Manchester United, sono arrabbiati con il giocatore perché ancora non è andato via.