DIRETTA Calciomercato Roma, Pellegrini offerto al Milan e nuovo bomber | Le notizie del 29 agosto

Calciomercato Roma, alla vigilia della secondo partita di campionato Gasperini non ha ancora una rosa completa: sono ore decisive

C’è grande attesa per la conferenza stampa (ore 13:45) di Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita valida per la seconda giornata del campionato di Serie A contro il Pisa. Le notizie riguarderanno soprattutto il calciomercato: l’allenatore non è stato accontentato, mancano ancora diverse pedine e soprattutto un attaccante esterno di valore.

Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, l’umore dell’allenatore non è dei migliori. Servono ancora quattro rinforzi per quelle che sono le sue richieste. Un terzino sinistro (dovrebbe arrivare Tsimikas dal Liverpool), un centrocampista, un trequartista di piede destro (Sancho pare ormai saltato) e un attaccante al posto di Dovbyk che non è nei piani di Gasperini.

La sessione di calciomercato sta per chiudersi, c’è fretta: ecco le notizie sui giallorossi, ora per ora, man mano che arrivano.

09:05 – In un video pubblicato da Il Romanista, il nuovo difensore della Roma, Ziolkowski, è in aeroporto pronto a prendere un aereo e arrivare nella Capitale. Subito dopo visite mediche e firma sul nuovo contratto.

08:50 – Spunta un nome nuovo per l’attacco, sempre a patto che Dovbyk venga ceduto. Si tratta di Brian Brobbey dell’Ajax: secondo la Gazzetta dello Sport è in uscita e la Roma spera di prenderlo con 20 milioni (prezzo fissato dall’Ajax è di 25).

08:35 – Se lo scambio tra Dovbyk e Gimenez sembra bloccato per la volontà di quest’ultimo di non lasciare il Milan, tra i due club potrebbe nascere un altro affare last minute con protagonista Lorenzo Pellegrini. Più fonti vedono in piedi questa trattativa (per ForzaRoma sarebbe stato offerto ai rossoneri), a maggior ragione dopo l’infortunio del nuovo acquisto Ardon Jashari che resterà fuori almeno due mesi.