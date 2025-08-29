Il sorteggio di Europa League è sempre un momento di grande importanza nella stagione della Roma degli ultimi anni. Tutte le avversarie della Fase Campionato

Gian Piero Gasperini ha dimostrato di poter arrivare sino in fondo a questa competizione in passato, vincendo con l’Atalanta il primo trofeo internazionale della storia del club. Quest’anno la Roma parte tra le favorite, assieme all’Aston Villa di Unai Emery.

C’è grande attesa per il sorteggio di Europa League, che definirà il percorso della Roma nella prossima stagione continentale. Gasperini e la società puntano forte su questa competizione e la cosa più importante sarà partire bene sin dalla prima fase, cosa che non è successa negli ultimi anni con Mourinho e Juric. Evitare il play-off sarebbe importante anche per risparmiare energie preziose in una stagione molto lunga.

Per quanto riguarda il sorteggio, dal Grimaldi Forum di Montecarlo può venir fuori un accoppiamento abbastanza abbordabile. Questo perché la Roma ci arriva in prima fascia (su 4), testa di serie numero 1. Le squadre sono 36, l’estrazione sarà tutta virtuale, con il fatidico pulsante da spingere, sulla falsariga della Champions. La prima fase prevede tutte le squadre inserite in un unico girone (Fase Campionato), ogni club affronterà 8 squadre, due per ogni fascia.

Non saranno possibili incroci tra squadre della stessa nazione e non sarà possibile affrontare più di due club della stessa federazione. Tra le avversarie più complicate, oltre all’Aston Villa di Unai Emery, ci sono l’altra inglese, il Nottingham Forest, il Betis Siviglia, finalista della Conference League e poi le solite Porto e Feyenoord.

Sorteggio Europa League: tutti gli accoppiamenti della Roma nella Fase Campionato

Per quanto riguarda le date si parte il 24 e 25 settembre con la prima giornata. A seguire abbiamo: il 2 e 23 ottobre, 6 e 27 novembre, l’11 dicembre, il 22 e 29 gennaio. Le gare del play-off si giocheranno il 19 e 26 febbraio. Gli ottavi il 12 e 19 marzo, 9 e 16 aprile i quarti, 30 aprile e 7 maggio le semifinali, il 20 maggio la finalissima a Istanbul.

Il percorso della Roma:

Lille (C)

Glasgow (T)

Viktoria Plzen (C)

Celtic (T)

Midtjylland (C)

Nizza (T)

Stoccarda (C)

Panathinaikos (T)