Europa League, sorteggio da incubo: Mourinho e altre big per la Roma

Europa League, sorteggio da incubo per la Roma. Mourinho e le altre big nel girone unico che permette il passaggio del turno

Un sorteggio di Europa League da incubo. Un sorteggio nel quale, il club giallorosso di Gasperini, intanto, se la dovrà vedere con Mourinho.

E poi ci sono anche le altre big, quelle che alla fine dei conti possono pure arrivare in fondo ad una manifestazione che la Roma vuole vincere e ha le qualità giuste per farlo. Un cammino in salita, un cammino per cuori forti. Bene, dopo questa premessa, vi ricordiamo che il sorteggio ufficiale inizia alle 13 e lo potrete seguire con noi oggi. Mentre, in questo articolo, abbiamo fatto una simulazione di quelle che potrebbero essere le avversarie delle giallorosse. E diciamolo chiaramente, poteva decisamente andare meglio.

Sorteggio Europa League: le avversarie della Roma

Come sappiamo e così come già successo lo scorso anno, sono otto le partite che ogni squadra dovrà giocare. Poi le prime otto vanno direttamente agli ottavi e le sedici squadre che nella maxi classifica si posizioneranno dalla posizione numero 9 alla 24 si contenderanno un posto appunto nella fase a eliminazione diretta.

Il computerone, quello che abbiamo utilizzato noi per fare questa simulazione, ci ha rimandato indietro otto partite complicate, almeno sulla carta. Partiamo dalle sfide che i giallorossi dovrebbero affrontare in casa: quindi, in ordine, Dinamo Zagabria, Lione, Basilea e Panathinakos. Non il massimo, soprattutto i francesi che sono una formazione di quelle importanti e che alla fine hanno pure superato i vari problemi avuti nel corso dell’estate e hanno salvato la Ligue 1.

Mentre, in trasferta, il compito sarebbe ancora più arduo: oltre al Fenerbahce di Mourinho, eliminato dalla Champions League dal Benfica nell’ultimo playoff, ci sono Feyenoord, Midtjaelland e Utrecht. Quindi un girone infernale, uno di quelli belli, senza dubbio, con partite di cartello, ma anche complicati. Poi oggi intorno alle 13 vedremo quale saranno le avversarie ufficiali e speriamo senza dubbio di esserci sbagliati.