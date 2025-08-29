Il Milan è solo un ricordo: botto Juve e mercato sbloccato

L’incrocio a distanza tra i rossoneri e i bianconeri che potrebbe rappresentare un vero e proprio turning point per le mosse di Comolli

Con ancora tanti nodi da sciogliere, la Juventus approccia le ultime ore della sua sessione estiva di calciomercato non avendo risolti quei problemi che pendono come una spada di Damocle sulle manovre in entrata dei bianconeri. La mancata cessione di Dusan Vlahovic, le cui chances di restare all’ombra della Mole sono in drastico aumento, è solo uno dei temi.

Come confermato da Comolli, qualora non si concretizzasse la cessione dell’attaccante serbo, sarebbe molto difficile per la Juventus dare il via libera all’operazione Kolo Muani. Un ping pong che ormai va avanti da diverse settimane senza soluzione di continuità e con poche risposte concrete. Un altro fronte da monitorare con attenzione è quello che concerne Nico Gonzalez.

Il pressing dell’Atletico è costante ma fino a questo momento non ha portato i Colchoneros ad imprimere la sterzata decisiva alla trattativa. Così come i bianconeri, anche gli iberici sono chiamati prima a cedere almeno una pedina (il profilo più caldo in uscita è quello di Gallagher) per ritagliarsi importanti spazi di manovra.

Calciomercato Juventus, fattore Atletico Madrid: ecco cosa sta succedendo

Come rivelato da Marca, pronta ad assecondare una richiesta esplicita di Simeone, l’area tecnica dell’Atletico Madrid sarebbe intenzionata a smuovere le acque con la Juventus e a far saltare il banco per Nico Gonzalez. Una parola pregnante sintetizza questo status quo: “Accelerata”.

Dopo aver strappato in tempi non sospetti il sì dell’argentino, assolutamente convinto della bontà del progetto tecnico del suo connazionale Simeone, l’Atletico starebbe alimentando le sue chances di arrivare ad una definizione last minute della trattativa. Valutazioni in corso per Carlos Bucero e gli altri dirigenti dei Colchoneros, insomma, che dovrebbero fungere da preludio al forcing convinto della compagine di Madrid. La fonte in questione – inoltre – cita anche Milan e Villarreal come squadre interessate all’esterno offensivo della Juventus.

In realtà né con i rossoneri né con il Sottomarino Giallo è mai stata imbastita una trattativa concreta visto che Nico Gonzalez ha sempre messo l’Atletico in cima alla lista delle sue priorità. Benché la trattativa con l’Atletico non sia ancora chiusa, dunque, sembra trapelare un rinnovato ottimismo in merito alla possibile fumata bianca. Incastro che permetterebbe alla Juve di giocarsi le residue chances di arrivare a Zhegrova per il quale, però, il Marsiglia sta provando a forzare i tempi.