Last minute Inter e addio Roma: trovata la formula

L’Inter sta valutando un’operazione last minute, che potrebbe riguardare di riflesso anche la Roma: sembra che si stia lavorando su una formula particolare

I nerazzurri hanno bisogno di fare qualche uscita di fronte ad offerte importanti. Massara era interessato ad un certo profilo ma sembra proprio che ci siano dei problemi per aprire una trattativa. Il richiamo della Premier League può essere troppo importante.

Si parla di centrocampista in casa Roma, con una pedina da regalare a Gasperini in questo finale di mercato. Rimanere solo con El Aynaoui, Kone e Cristante, considerando che Pisilli non sembra così centrale. Se Pellegrini dovesse uscire di certo andrebbe sostituito con un altro profilo, anche per essere non scoperti durante la Coppa d’Africa. Di nomi in mediana se ne sono fatti diversi, tra cui Florentino Luis e Pessina, che hanno ovviamente costi diversi come trattative.

Il portoghese sembra essere più vicino alla Premier, mentre per l’ex atalantino il Monza sembra sparare alto nella valutazione, con una decina di milioni di euro da mettere sul piatto. In passato oltre a questi nomi se ne era fatto un altro molto pesante e importante, ovvero Davide Frattesi, che non sembra essere centrale nel progetto dell’Inter (nella prima giornata di campionato era infortunato), nemmeno con il cambio in panchina tra Simone Inzaghi e Chivu.

L’Inter valuta la cessione di Frattesi al Newcastle: si lavora sulla formula

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato su Frattesi si sono accese le sirene della Premier League, con il Newcastle che ha fatto più di un sondaggio in queste ore. Sembra che i bianconeri britannici siano disposti a mettere sul piatto 40 milioni di euro per convincere l’Inter. Il tentativo, secondo Sky, però non convince il club nerazzurro anche perché l’offerta sarebbe in prestito con diritto di riscatto (con 40 milioni sicuri), ma che potrebbe diventare obbligo solo con condizioni difficili.

La richiesta di Marotta e Ausilio sarebbe diversa, ovvero un obbligo semplice da raggiungere e senza rischi di far saltare il trasferimento il prossimo anno. Tra l’altro anche il tempo per trovare un sostituto non sarebbe così elevato e per questo alla fine l’operazione non dovrebbe andare in porto, con buona pace di tutti. Vedremo se arriverà un rilancio proprio negli ultimi minuti disponibili, ma ad oggi sembra difficile e Frattesi dovrebbe restare a Milano, sponda nerazzurra.