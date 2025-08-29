Pisa-Roma, Gasperini su Sancho: “Non bisogna mai pregare nessuno, Pellegrini convocato”

Pisa-Roma, dopo la vittoria in campionato contro il Bologna domani secondo impegno per i giallorossi. Le parole di Gasperini in conferenza

Seconda conferenza stampa della stagione per Gian Piero Gasperini in vista del match di domani contro il Pisa. Conferenza attesa, visto che siamo a poche ore dalla fine del mercato e di volti nuovi, nonostante le sollecitazioni del tecnico arrivate in queste settimane, non ce ne stanno.

Se ne discuterà, sicuramente. E Gasp ha sempre risposto in maniera diretta alle domande che gli sono state poste fino al momento, quindi ci aspettiamo qualche annuncio. Insomma, c’è attesa. Ecco le sue parole in conferenza stampa:

PREGI E DIFETTI DEL GRUPPO – “La cosa più importante è stata la risposta dei giocatori, di come in questi due mesi sono stati partecipi, di come mi hanno sempre seguito, credendoci. Del modo con cui si sono presentati alla prima di campionato; questa è la base di partenza. Adesso dobbiamo dare seguito, domani è un’altra bella partita. Quelle che sono le indicazioni sulla squadra, di partita in partita ce ne saranno nuove. Il mercato è a posto così lunedì sera, solo lì sarà definitivo”.

ZIOLKOWSKI – “Del suo acquisto è stato garante Massara, è un bel completamento giusto. Ho sempre pensato che la squadra per essere sostenibile anche sotto il profilo economico debba avere un gruppo forte, omogeneo e competitivo: vanno bene giocatori giovani, con questo profilo, magari anche qualcuno in più perché permette alla società di non guardare a profili top come ce ne sono sul mercato. Si tratta di una filosofia, ma la base devi averla altrimenti fai fatica a crescere. Con le prestazioni loro ti dicono se sono pronti o bisogna aspettare: lo vedi in base alla prestazione che fanno”.

REPARTO OFFENSIVO – “La base è quella di costruire una squadra sempre più competitiva. Non possiamo parlare neanche oggi perché mancano giorni alla chiusura del mercato. La nostra concentrazione deve andare sulla sfida contro il Pisa. Ha fatto un buon risultato all’esordio a Bergamo: poi c’è tempo per il resto”.

ATTESE SUGLI INNESTI – “Sarà aggregato Arena, ragazzo della Primavera che mi ha incuriosito. Dal nostro attacco dobbiamo tirar fuori quanto necessario per vincere contro il Pisa”.

SANCHO – “Sapete tutto: non so in questi giorni quali sono i margini…non bisogna mai pregare nessuno. Sancho come gli altri giocatori che vengono è sicuramente una possibilità di darci un valore aggiunto ma è anche una grandissima opportunità per loro. Se si entra in quest’ottica e lo capisce, ha senso: se non lo capisce starà dov’è, non è un problema”.

DOVBYK – “Con me è stato un ragazzo positivo come lo sono stati tutti. Si è impegnato tantissimo, da parte sua non ho alcun appunto da fare. Quello che mi aspetto da lui è che se gioca dall’inizio o entra o sta fuori, è che porti tutta la sua energia per un risultato tutt’altro che semplice”.

DYBALA – “Ho la sensazione che esista una squadra della quale Dybala è un valore aggiunto soprattutto quando sta bene e quando non ha problemi fisici. Indubbiamente si tratta di un grande calciatore che dà dei valori aggiunti e che crea un gap importante: non ci sono tanti come lui, ma per quanto importanti nessun giocatore deve essere spiazzante per la Roma che deve avere una sua forza a prescindere dall’individuo”.

PISILLI E PELLEGRINI – “Un centrocampista duttile, può giocare sia nei due che nei tre. Pellegrini domani sarà convocato perché ha finito la sua fase di riabilitazione, si è allenato questa squadra. Ho già detto quale sia la difficoltà: trovare la migliore soluzione tra società e giocatore che mi sembra che abbiano raggiunto un po’ di colloqui insieme. Considero Pellegrini un ragazzo maturo, attaccato alla Roma e disponibile a fare anche altre scelte per la sua carriera se non saranno possibili altre: è un bel ragazzo ed è attaccatissimo alla Roma, ha voglia di giocare, di mettersi a disposizione per raggiungere i suoi traguardi e le motivazioni. La disponibilità del giocatore e della società mi sembra totale”.

IN AGGIORNAMENTO