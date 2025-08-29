Salta lo scambio tra Milan e Roma: ecco il nuovo bomber

Calciomercato Roma, ecco il nuovo bomber: sorpresa e nuovo intreccio clamoroso con il Milan. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le questioni di questi ultimi giorni di calciomercato stanno facendo registrare attenzioni su plurimi fronti, in casa Roma e non solo. I giallorossi sono ben consapevoli di dover apportare modifiche finali ad una squadra che risulta ancora perfettibile e numericamente da implementare per assicurare a Gasperini un organico che possa ben affrontare i tre fronti che la attendono nel corso della stagione appena cominciata.

Dopo la telenovela Sancho, che dopo il fine non lieto pare poter regalare una seconda e decisiva stagione in questo rush finale di agosto, un altro nome che ha scaldato gli animi e le attenzioni dei tifosi è stato quello di Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino ha fin qui pagato il fio di non aver mai convinto del tutto la piazza, a causa di una predisposizione non totale nel giocare con la squadra e nel farsi coinvolgere durante le manovre. Sono bastati i primi minuti e la titolarità di Ferguson per spingere molti a credere che si possa fare già un passo oltre l’ex Girona.

Brobbey sul taccuino di Roma e Milan: nuova sorpresa nello scenario Dovbyk?

Per ora, c’è la consapevolezza che Dovbyk è partito alla volta di Pisa con la squadra, cancellando indiscrezioni e spifferi circa una presunta ed emblematica mancata convocazione. Non sarà la sua presenza tra i convocati, però, a sottintendere la conclusione di una vicenda di calciomercato che potrebbe continuare fino al gong finale di questa sessione.

Più nello specifico, di Dovbyk si è fin qui parlato soprattutto in ottica Milan, alla luce dell’interesse dei rossoneri per la sua posizione in casa giallorossa. Ad essere coinvolti diversi nomi militanti in quel di Via Aldo Rossi, tra cui, su tutti, quello di Gimenez che, tuttavia, rischia di far saltare lo scambio continuando a ribadire la sua volontà di permanenza in rossonero. In ottica Roma e Milan, però, arrivano adesso aggiornamenti significativi dalla giornalista di Calciomercato.it, Eleonora Trotta.

Stando alle informazioni in suo possesso, infatti, ci sono stati dei nuovi contatti tra l’agente di Brobbey e la Roma, oltre che col Milan. Il centravanti dell’Ajax è finito sul taccuino di Massara ma anche dei rossoneri, il cui condiviso interesse, a questo punto, potrebbe impattare anche sullo scenario Dovbyk e il possibile tramonto dei discorsi di scambio fin qui condotti.