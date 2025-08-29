Terremoto Juventus, addio da 20 milioni: accordo totale

Terremoto Juventus: addio da 20 milioni di euro e accordo totale. Niente da fare nemmeno stavolta per i bianconeri. Cosa sta succedendo

Niente da fare, nemmeno stavolta, per la Juventus. O almeno così sembra, questa mattina, secondo le informazioni che arrivano dalla Francia e che sono state riportate da footmercato.net.

Sembrava ad un passo, sembrava davvero una cosa solamente da firmare, formalizzare. E invece non sarà così. Zhegrova, l’esterno offensivo del Lille che i bianconeri avevano nel mirino, potrebbe non vestirsi di bianconero. Si parla di un accordo trovato in Francia, sulla base di 20 milioni di euro – i soldi sempre richiesti – suddivisi in questo modo: 15 subito più altri 5 di bonus.

Terremoto Juventus: Zhegrova al Marsiglia

Però, Zhegrova, sembra essere davvero a un passo dal Marsiglia secondo la fonte citata prima. Si parla di un accordo trovato tra le parti e di un addio al Lille pronto ad essere consumato ma non per virare sulla Juve, ma per rimanere in Francia alla corte di De Zerbi. E dopo Sancho – per il quale la Juve non ha affondato il colpo – un altro esterno messo nel mirino da Comolli potrebbe non arrivare a Torino. Tudor non sarà di certo felice.

Le difficoltà bianconere in questa sessione di mercato sono evidenti, anche per via di alcune mancate cessioni. Quella di Vlahovic, ad esempio – che dovrebbe rimanere – così come quella di Nico Gonzalez, che era nel mirino dell’Atletico Madrid e che invece potrebbe anche lui restare alla Continassa. Elementi che pesano tantissimo sulle casse societarie e che di fatto hanno bloccato ogni possibile colpo in entrata. Solo due uomini per ora, sono nuovi: David, preso a parametro zero, e Joao Mario, inserito in un’operazione che ha portato un elemento bianconero al Porto. Insomma, poca, pochissima cosa. E anche Zhegrova è ormai ad un passo dall’addio. C’era una volta la Juventus…