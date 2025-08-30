DIRETTA Calciomercato Roma: scambio Gimenez-Dovbyk e ala | Le news di sabato 30 agosto

In attesa della partita di stasera contro il Pisa, vi riportiamo in tempo reale le notizie del mercato giallorosso

Dopo aver ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Jan Ziolkowski, la Roma si appresta ad accogliere anche Tsimikas, che ha ottenuto il via libera del Liverpool per sostenere le visite mediche. Due innesti importanti per la difesa di Gian Piero Gasperini, che negli ultimi tre giorni di mercato spera di poter abbracciare uno o due attaccanti. Uno sarà l’ormai famigerato esterno di sinistra, l’altro può essere un Santiago Gimenez, trattato col Milan in uno scambio con Artem Dovbyk. Ecco tutte le news mercato giallorosse del 30 agosto.

00:11 – Milan e Roma hanno già trovato un’intesa di massima per lo scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez. L’attaccante ucraino ha già dato il via libera all’operazione, ma la grande novità riguarda il bomber messicano. Inizialmente restio a lasciare i rossoneri, l’ex Feyenoord sta iniziando ad aprire al trasferimento in giallorosso, scosso anche dalle parole di Tare di ieri sera.