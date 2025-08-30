Niente Milan e via libera Juve: ecco il nuovo bomber

La Juventus sta ancora provando, e proverà fino all’ultimo minuto, ad apportare altre modifiche al suo organico, ma le difficoltà non mancano.

A volte la realtà può essere dura ma almeno non lascia scampo alle vuote chiacchiere. Le recenti parole del direttore generale della Juventus, Damien Comolli, possono, in buona parte, giustificare, il modestissimo mercato fin qui attuato dalla società bianconera.

“Abbiamo dei vincoli sul fair play per il prossimo triennio che ci rende cauti e ci mette un po’ in difficoltà”. L’obiettivo di un ritorno all’utile di bilancio nel 2027 vuol dire un cammino lastricato di difficoltà. Le prossime sessioni potrebbero presentare le medesime difficoltà, se non peggiori.

Ma la Juventus, proprio per l’obiettivo prefissato, non può indebolircisi dal momento che la qualificazione alla Champions League deve rappresentare l’imperativo categorico della stagione della formazione di Igor Tudor. Obiettivo minimo o massimo lo decreterà il campo, ma assolutamente irrinunciabile per i denari che è in grado di assicurare al bilancio.

Ecco quindi che Damien Comolli, dopo aver inquadrato la reale situazione finanziaria del club continua, comunque, a cercare di apportare modifiche alla rosa della Juventus. L’attaccante da mettere a disposizione di Igor Tudor appare sempre come l’assoluta priorità.

A sorpresa, ecco il nuovo attaccante bianconero

Il nome nuovo che la Juventus ha avuto in mente fin dal primo giorno di mercato è, in realtà, un nome ben conosciuto alla Continassa: Randal Kolo Muani.

Obiettivo numero uno della dirigenza bianconera nonché dello stesso tecnico croato. Una trattativa infinita che ad oggi non ha ancora portato alla fatidica fumata bianca. Una fumata che potrebbe, invece, essere nera. La Juventus, a malincuore, valuta pertanto opzioni alternative.

Il mercato degli attaccanti è sempre in fibrillazione. Le ultimissime ci parlano di un Conrad Harder ormai prossimo ad accasarsi all’RB Lipsia, in Bundesliga. Il 20enne attaccante danese è stato a lungo in ottica Milan ed il suo imminente arrivo in Germania potrebbe spalancare un’autostrada di mercato per la Juventus.

E’ in Bundesliga, e proprio all’RB Lipsia che gioca Ikoma-Loïs Openda, classe 2000, attaccante belga che la Juventus ritiene come la prima, e più valida. alternativa a Randal Kolo Muani. Qualora la trattativa con il PSG dovesse saltare la prima opzione sarebbe l’attaccante belga.

Giocatore destrorso, dotato di velocità ed in grado di svariare sull’intero fronte offensivo, potrebbe rappresentare una buona soluzione ‘alternativa’ per Igor Tudor. Il tecnico bianconero, però, spera che alla fine il ‘miracolo’ del mercato bianconero si compia e che sia Randal Kolo Muani a ritornare a Torino.