Terremoto Roma-Milan: addio Dovbyk senza lo scambio

Ultimi giorni di mercato in contemporanea con un campionato che va comunque avanti prima della sosta per le nazionali. Roma e Milan sempre in prima fila.

Manca poco alla seconda sfida di campionato per la Roma di Gian Piero Gasperini. Manca poco, però, e sempre meno, anche al termine della sessione estiva di calciomercato e questo è affare soprattutto di Frederic Massara.

In casa giallorossa l’ultimo colpo porta il nome di Kostas Tsimikas. Il d.s. della Roma ha chiuso l’accordo con il Liverpool. Il terzino mancino sbarca a Trigoria in prestito secco. Il 29enne giocatore greco rappresenterà una valida alternativa, forse anche qualcosa in più, ad Angeliño.

Da Pisa, però, Gian Piero Gasperini si attende altre novità e di ben altro peso specifico per la formazione che desidera allestire. Anche il centrocampo avrebbe necessità di nuovi innesti, per non parlare dell’attacco, che per il tecnico di Grugliasco rimane un settore privo di un elemento basilare.

Fin da subito, ancor prima che l’ex tecnico dell’Atalanta, giungesse nella capitale, si era compreso come Artem Dovbyk non potesse rappresentare un profilo in linea con l’idea di calcio del nuovo tecnico giallorosso. Che la Roma, poi, abbia ‘ufficialmente’ messo sul mercato l’attaccante ucraino soltanto qualche giorno fa non ha di fatto sorpreso nessuno.

Per l’attaccante ucraino, chiusa la porta giallorossa, potrebbe aprire un’altra porta. Sempre in Serie A.

Luci a San Siro per Artem Dovbyk?

Artem Dovbyk rappresenta quindi un profilo di giocatore che non rientra nei parametri di Gian Piero Gasperini. L’attaccante ucraino sa bene, però, come non tutti gli allenatori la pensino alla stessa maniera.

Massimiliano Allegri è uno dei tecnici che, nel caso specifico, si differenza dal tecnico della Roma. Il club rossonero insegue una prima punta di spessore. Troppo onerosa, in termini di ingaggio da assicurare al giocatore, l’operazione con la Juventus riguardante Dusan Vlahovic, il Milan cerca un’alternativa valida.

Secondo Gianluca Di Marzio Artem Dovbyk potrebbe rappresentare la giusta scelta. Da Milanello ci stanno pensando seriamente al punto da valutare l’operazione con la Roma sganciata da Gimenez. Pertanto nessuno scambio con il giovane talento rossonero che, a quanto pare, non ha, al momento, alcuna voglia di lasciare il Milan.

Trattasi di un’operazione non semplice ed il poco tempo a disposizione non agevola la società rossonera. La Roma la sua decisione su Artem Dovbyk l’ha presa, ufficiosamente, da un bel po’. Attende ora che sia il Milan a prendere la decisione finale.